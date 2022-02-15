Убийцы, мошенники и садисты: рейтинг самых опасных преступников по гороскопу

У каждого есть темная сторона, и, по мнению астрологов, она заложена в человеке с рождения. Но то, как она проявится на жизненном пути, зависит не только от звезд, но и от самого представителя зодиакального круга. Тем не менее некоторые знаки более склонны к преступности — об этом говорит суровая статистика ФБР! И первое место в рейтинге самых опасных занимают, на удивление, милые и семейные Раки!

Рак

Наверняка многие удивятся тому, что лидерами по количеству преступлений, причем изощренных, стали Раки. Со стороны они производят впечатление добрых и спокойных людей, но злить их не стоит. Склонные к свирепой ревности и резким перепадам настроения, эти товарищи могут быть страшны во гневе. Именно эмоциональная нестабильность чаще всего толкает представителей этого знака на убийства. К слову, идейный вдохновитель испанской инквизиции король Кастилии и Арагона Фердинанд II был по гороскопу Раком.

Скорпион

Что касается Скорпионов, об их непростом характере новые знакомые обычно узнают в первые минуты общения. Они вспыльчивы, драчливы, склонны к насилию, многие свои проблемы в первую очередь пытаются решить кулаками. Под этим знаком родились многие известные маньяки, среди которых убийца-каннибал Николай Джумагалиев, жестоко растерзавший около 50 женщин.

Стрельцы

Стрельцы — народ жестокий и властный, они любят действовать с размахом и не бросают начатых дел. И если представитель этого знака выпустит своего демона на волю, мало не покажется. Многие знаменитые преступники-Стрельцы «работали по-крупному», устраивая массовые убийства или многомиллионные аферы. Особенно «прославил» астрологический символ Теодор Роберт Банди, который признался в убийстве более 30 молодых женщин и девочек.

Тельцы

Четвертое место досталось Тельцам. Хоть они и не «специализируются» на смертельных преступлениях, а предпочитают в большинстве своем мошенничество и крупные экономические аферы, но среди них попадаются такие пугающие примеры, как Адольф Гитлер. Что тут еще скажешь…

Овны

Овны становятся преступниками, потому что не способны контролировать себя во взвинченном состоянии. Они мгновенно «заводятся» и крушат в порыве ярости все на своем пути. Невероятно вспыльчивые Овны могут сотворить страшное со своим врагом без тени сомнений. Представителями знака были кровавые правители, не щадившие никого на пути к своей цели — среди них король Бельгии Леопольд II и королева Франции Екатерина Медичи.

Козероги

Козероги — очень педантичные люди, которые умеют контролировать эмоции и уважают правила. Среди них мало по-настоящему жутких убийц и преступников-рецидивистов, но если попадаются — то крайне живописные. Стоит Козерогу попробовать себя в незаконном деле или ощутить свою власть, причиняя боль другому, его невозможно остановить. Таким был индонезийский серийный убийца Ахмад Сураджи, погубивший без малого полсотни женщин.

Рыбы

Со стороны Рыбы кажутся милашками — инфантильными, несерьезными, ветреными и очаровательными. Однако эти прекрасные создания склонны практически ко всем видам зависимости — алкогольной, наркотической, сексуальной и прочим. Это и толкает представителей астрологического символа на преступления, которые порой поражают жестокостью. По знаком Рыб родилась, к примеру русская помещица Дарья Салтыкова, которая годами убивала своих крепостных крестьян.

Девы

Следующими по степени опасности для окружающих представители ФБР выбрали Дев. Они не жаждут крови и нарушают закон ради собственного обогащения. При этом, если выгодная афера окажется под угрозой, эти преступники могут и жизни лишить. В своих коварных деяниях Девы невероятно педантичны — они крайне осторожны и виртуозно заметают следы. Таким остался на страницах истории русский царь Иван Грозный, убивший, как известно, родного сына, что пытался защитить от побоев беременную сестру.

Весы

Находиться рядом с рожденными под знаком Весов вполне безопасно, если не раздражать из и не напрягать. Потому что терпение этих ребят не безгранично, и когда ему приходит конец, последствия можно сравнить с извержением вулкана. Остановиться и стать снова спокойным и с виду порядочным человеком Весам очень трудно. Стоит вспомнить одного только Андрея Чикатило, который даже не мог вспомнить наверняка, сколько десятков людей он убил.

Львы

Представители этого знака зодиака готовы на все ради славы и признания. Они эгоцентричны и думают лишь о том, как показать себя в выгодном свете и услышать в ответ рукоплескания. Кроме того, Львы очень целеустремленные личности, настолько, что готовы буквально стереть в порошок любого, кто решит помешать им получить желаемое. Так что если ваша коллега-актриса по гороскопу Лев, лучше не пейте вина, что она предлагает — оно может быть отравлено! Вспомните венгерскую графиню Елизавету Батори, которая погубила сотни юных девушек. По легенде, она принимала ванны из крови девственниц, чтобы сохранить молодость и красоту.

Водолеи

Водолеи — стойкие ребята, в целом не склонные к преступлениям. Заставить рожденного под этим знаком человека трудно заставить нарушить закон и тем более лишить жизни другого. Дело в том, что они очень крепки ментально и обладают высокой самооценкой, поэтому вывести их из себя трудно. Но некоторые Водолеи могут быть действительно опасными — как королева Англии Мария I массово сжигавшая протестантов на кострах.

Близнецы

Самые безопасные из всех знаков зодиака — Близнецы. И это не обязательно следствие порядочности и благовоспитанности. На самом деле они просто нерешительны и зачастую не способны довести начатое до конца. Представители знака могут даже желать кому-то смерти, отчаянно хотеть отомстить, но сделают это, скорее всего, только мысленно. Но иногда и среди них попадаются исключения, такие как серийный убийца Питер Сатклифф, который подражал Джеку-Потрошителю, пишет Аstro7.ru.

Важно отметить, что связь даты рождения и знака зодиака со склонностью к жестокости и насилию научно не доказана. Астрологи делают свои выводы на основе совпадений и не утверждают, что все представители определенного знака зодиака потенциально опасны.

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