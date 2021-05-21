Неделя сильных эмоций и больших покупок. Китайский гороскоп на 24–30 мая

5-tv.ru начинает публикацию прогнозов от Tanya Bendz на основе древней китайской науки о судьбе «Бацзы суаньминь». Эта система зародилась в Китае несколько тысячелетий назад и применялась для прогнозирования судьбы и расчета благоприятных дат для китайской знати.

Прогнозы бацзы строятся на основе даты рождения человека, но, в отличие от привычных астрологических школ, учитывают не движения планет по небосводу, а взаимодействия энергий в природе и человека как часть природы.

В системе бацзы существует пять энергий — Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. Каждая из этих энергий может быть «ян» — мужской или «инь» — женской. А также учитываются 12 сезонов — это всем знакомые 12 зверей «восточного гороскопа».

Чтобы правильно прочесть бацзы-прогноз надо знать кем именно вы являетесь согласно этой китайской системы. Причем надо знать не только год, но и какого знака вы по дню, месяцу и даже часу рождения. Для того, чтобы это выяснить просто погуглите любой онлайн-калькулятор бацзы и введите дату своего рождения.

Бацзы-прогноз на 24–30 мая

Предстоящая неделя с точки зрения бацзы будет довольно благоприятной. За исключение пятницы и воскресенья, когда прогнозируются столкновения энергий, неделя будет весьма продуктивной, особенно это касается вторника и субботы.

Понедельник, 24 мая. День янской Воды и Обезьяны



mingli.ru

Много энергии воды, много металла. В этот день будет куча разговоров, движняков, попыток сдвинуть с места застрявшие ситуации. Но, к сожалению, почти все усилия будут напрасны. И не принесут ничего, кроме утомления и раздражения.

Особенно раздражительными в понедельник будут люди знака Тигр (по дню и по году). Тигры, мой вам совет — включите вашу феноменальную упертость в другой день недели.

Вообще любые усилия или попытки давления не принесут в этот день успеха. Конфигурация энергий дня — баланс, что подразумевает сохранение статуса кво.

Так что лучшая рекомендация на этот понедельник — поймать состояние дзен, расслабиться и посвятить день приятному общению с приятными людьми. Если же вам не терпится поделать дела — то можете начать ремонт, отправиться в путешествие или, если совсем приспичит, сыграть свадьбу. Китайцы дают на это свое добро.

Вторник, 25 мая. День иньской Воды и Петуха

mingli.ru

Очень-очень благоприятный день для большинства занятий. Захочется свернуть горы и произвести впечатление — добро пожаловать, дамы и господа, энергии дня будут вам в помощь.

День особо подходит для начала процесса, от которого вы ожидаете длительный позитивный эффект. Хорошо открывать бизнес, подписывать контракты, нанимать новых сотрудников или начинать лечение. Не стоит планировать ремонт или переезд — затянется, как пить дать.

Энергии дня не очень благоволят людям-Кроликам. Не расстраивайтесь, если не все будет получаться. Это ненадолго.

Среда, 26 мая. Янской Дерево встречается с Собакой

mingli.ru

В этот день шансы на удачу в важных делах — ровно половина. И как в притче о воде в стакане, от вас самих зависит — наполовину полным или наполовину пустым будет ваш стакан в этот день. Если сомневаетесь в исходе, лучше перенесите решение вопроса на другое, более благоприятное время.

Китайцы не советуют в эту среду путешествовать или планировать переезд, а вот закладка фундамента или начало нового проекта могут быть вполне удачны.

День не особо благоприятен для людей с Драконом в карте. Вас может все раздражать, стоит заранее принять успокоительное.

Четверг, 27 мая. День иньского Дерево и Свиньи

mingli.ru

Ух! День разрушения. Столкновение энергий дня и энергий месяца. Свинья воюет со Змеей и в результате получается много не самых полезных эмоций. А для кого-то такое столкновение может означать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В любом случае совет астрологов один — в дни столкновений лучше не назначать важных дел, а с чистой совестью отдыхать. Но если отдых в этот четверг вам не светит — займитесь рутиной. Уборку в шкафах или на рабочем столе никогда нельзя назвать несвоевременной.

Самыми осторожными и максимально спокойными в этот день должны быть люди знака Свинья. Ну хотя бы постарайтесь

Пятница, 28 мая. Ян Огонь и Крыса — символы этого дня

mingli.ru

Двойной конфликт воды и огня в карте символизирует очень большую неопределенность.

В этот день не стоит заниматься рискованными или экстремальными видами спорта, можно пострадать. Под угрозой снова сердечно-сосудистая система. Может быть много конфликтов на пустом месте, вспышки гнева и прочих не самых приятных эмоций.

Самыми уязвимыми и раздражительными будут в пятницу люди-Лошади. От них лучше держаться подальше.

Лучшая тактика на эту пятницу — спрятаться от реальности в мире искусства — сходить в кино, посетить музей, почитать книгу. На худой конец — приготовить что-нибудь этакое на ужин.

Суббота, 29 мая. День иньского Огня и Быка

mingli.ru

Категорически благоприятная суббота. Ура! Энергии дня будут способствовать удаче в большинстве дел. Можете смело назначать свидания, свадьбы, начинать ремонты и планировать переезды, отправляться в путешествия и привлекать инвестиции.

Те, кто планирует крупные покупки сделайте это именно в в субботу — вам должно повезти. Единственное, что не рекомендуют делать китайские мудрецы в этот день — сносить старые сараи. Но ведь это важное дело вполне может и подождать, не так ли?

Ну и традиционная ложка дегтя. День не благоприятен для людей знака Коза (Овца). Козы, не дергайтесь, просто переждите.

Воскресенье, 30 мая. Ян Земля и Тигр — энергии воскресенья

mingli.ru

День не самый удачный, особенно если вы затеяли что-то рискованное и тем более если ваш знак Обезьяна. В этот день сходятся годовые и месячные пики неудач, и они могут испортить картину дня. Так что Обезьяны — вам точно надо забросить все дела, повалиться на диван и посвятить день просмотру комедийных сериалов.

Всем остальным в это воскресенье, кроме отдыха можно безнаказанно ходить на свидания, получать заслуженные и не очень похвалы и комплименты и даже собирать долги.

Удачной недели! Всем бацзы!