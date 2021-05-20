Ошибка или сигнал SOS: почему Зеленский перепутал вышиванку с косовороткой?

Президент Украины Владимир Зеленский решил поздравить своих соотечественников с Днем вышиванки фотографией в традиционной украинской национальной одежде.

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — подписал Зеленский снимок.

Но украинский лидер совершил огромную ошибку: вместо вышиванки надел русскую косоворотку. Это заметили внимательные жители Незалежной, и совсем упустили из виду стилисты Зеленского. Такая промашка вызвала бурю эмоций у пользователей сети.

«А почему наша гордость — русская косоворотка?»

«Это же косоворотка! Русский народный костюм! Вы там вообще, что ли, Владимир Александрович?!»

«Косоворотка? А, ну да, какая разница»;

«Я не могу, просто стыд. В украинской вышиванке разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще ни в российских, ни в украинских традициях не разбирается?» — возмутились подписчики Зеленского.

Instagram @zelenskiy_official

5-tv.ru узнал у политолога Натальи Елисеевой, действительно ли косоворотка была ошибкой, или Зеленский пытается подать какой-то знак.

«Сегодняшняя фотография Зеленского в косоворотке, которая все-таки присуща России, а не Украине, связана с рядом моментов. Во-первых, пиар-служба, которая его готовила, просто ошиблась. Ну, скорее всего, они ошиблись, что показывает их некомпетентность. Если вдаваться в какие-то теории заговора, то есть версия, что он таким образом подает сигналы SOS. Но это все несколько юмористическая форма. Но в преддверии готовящейся встречи Зеленского и Путина, такие моменты воспринимаются неоднозначно. Потому что отличия в косоворотке и вышиванке есть», — сказала эксперт.

Также политолог объяснила, почему во время пресс-конференции, которая состоялась 20 мая в Киеве, Владимир Зеленский никак не мог определиться, на каком же языке отвечать на вопросы журналистов.

«В своих выступлениях Зеленский довольно часто переходит с украинского языка на русский и это вызвано тем, что аудитория, к которой он обращается, говорит не только на украинском языке, но и на русском. И на территории Украины есть регионы, которые говорят на двух языках. И в этом плане это нормально, хотя с точки зрения некоторых представителей украинской власти это может вызвать определенную негативную реакцию», — объяснила политолог.

По ее мнению, многие высказывания и действия лидера Незалежной могут не нравиться украинским националистам. Но Зеленский вкладывает в них какой-то свой, возможно тайный, смысл.

К слову, крик о помощи в наряде Владимира Зеленского разглядели неспроста. В этот же день в вышиванке в Instagram показалась американская поп-певица Бритни Спирс. Этому факту жители Украины удивильсь практически такж есильно, как промашке их лидера. В энической блузке с вышикой Спирс исполнила спецефический танец. Внимательные фанаты уже давно разглядели в подобных публикациях знаменитости двойной смысл. Неравнодушные фолловеры считают, что звезда пытается намекнуть на то, что ее пора спасать из-под опеки отца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Зеленский рассмешил журналистов на пресс-конференции в Киеве.