Первые кадры из пермских Березняков, где ученик напал с ножом на учительницу

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 607

В местном Минздраве сообщили, что женщину сейчас готовят к экстренной операции.

Фото, видео: 5-tv.ru

У лицея пермского города Березняки продолжают работать сотрудники полиции и криминалисты. Как сообщила 5-tv.ru, министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, пострадавшую от нападения десятиклассника учительницу готовят к операции.

«10.51 поступил вызов о ножевом ранении учителя школы. Сейчас пациентка находится в хирургическом корпусе Березняковской больницы. У нее одно ножевое ранение в области шеи», — пояснила министр.

Она добавила, что в ближайшее время из Перми вылетит главный хирург Пермского края Анатолий Касатов, а также из Саликамска вылетает главный реаниматолог региона Роман Энгауз.

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