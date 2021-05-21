Первые кадры из пермских Березняков, где ученик напал с ножом на учительницу

У лицея пермского города Березняки продолжают работать сотрудники полиции и криминалисты. Как сообщила 5-tv.ru, министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, пострадавшую от нападения десятиклассника учительницу готовят к операции.

«10.51 поступил вызов о ножевом ранении учителя школы. Сейчас пациентка находится в хирургическом корпусе Березняковской больницы. У нее одно ножевое ранение в области шеи», — пояснила министр.

Она добавила, что в ближайшее время из Перми вылетит главный хирург Пермского края Анатолий Касатов, а также из Саликамска вылетает главный реаниматолог региона Роман Энгауз.