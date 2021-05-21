Первые кадры из пермских Березняков, где ученик напал с ножом на учительницу
В местном Минздраве сообщили, что женщину сейчас готовят к экстренной операции.
Фото, видео: 5-tv.ru
У лицея пермского города Березняки продолжают работать сотрудники полиции и криминалисты. Как сообщила 5-tv.ru, министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, пострадавшую от нападения десятиклассника учительницу готовят к операции.
«10.51 поступил вызов о ножевом ранении учителя школы. Сейчас пациентка находится в хирургическом корпусе Березняковской больницы. У нее одно ножевое ранение в области шеи», — пояснила министр.
Она добавила, что в ближайшее время из Перми вылетит главный хирург Пермского края Анатолий Касатов, а также из Саликамска вылетает главный реаниматолог региона Роман Энгауз.
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