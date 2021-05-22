Российским дачникам разъяснили, как работает запрет на петрушку
Незнание нюансов законодательства может грозить садоводам исправительными работами до двух лет.
Фото: www.globallookpress.com / thomas kroeger
Российским дачникам напомнили о тонкостях выращивания петрушки кудрявой, семена которой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», — объяснил правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго в беседе с агентством «Прайм».
Это значит, что выращивать зелень и употреблять ее в пищу абсолютно законно. А вот за культивацию семян с целью получения наркотического масла полагается ответственность в соответствии со статьей 228 УК РФ. Среди возможных вариантов наказаний по этой статье — исправительные работы продолжительностью до двух лет или штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы.
А вот обычная петрушка, по словам эксперта, абсолютно безопасна. Ее семена можно выращивать, не боясь уголовного преследования.
Ранее 5-tv.ru писал, что дачникам напомнили о штрафах за одуванчики и ромашки на участке
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