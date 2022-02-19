Психотерапевт назвала программирующие на бедность привычки россиян

Зачастую исполнить свою мечту человеку мешают не обстоятельства непреодолимой силы, а его собственные внутренние блоки. Такого мнения придерживается психотерапевт Анна Стори. По ее словам, еще с детства человека приучают быть излишне рассудительным и сдержанным. Родители хотят подготовить ребенка к взрослой жизни, но, сами того не осознавая, подрывают у него уверенность в собственных силах.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт рассказала, что внутри каждого человека живет внутренний критик, который накладывает своеобразное вето на все новое и непривычное. В итоге это оборачивается кризисом не только психологическим, но и финансовым.

«Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе», — пояснила она на примере действие психологического механизма.

Под давлением этого критика человек формирует целый ряд защитных привычек, которые не дают ему сделать шаг и выбраться из неудовлетворяющего, но привычного состояния. К ним относятся привычки жалеть себя, маниакально экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги и измерять в рублях все, что попадается на глаза.

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