Не хватает мамы? Шепелев пожаловался на поведение сына от Фриске

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Егор Измалкин
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Телеведущий признался, что Платон все реже идет с ним на контакт.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался подписчикам в Instagram о сложностях, с которыми он сталкивается в общении со своим сыном Платоном, родившимся в браке с певицей Жанной Фриске. На своей странице он опубликовал фото мальчика, одиноко стоящего у окна.

По словам ведущего, восьмилетний Платон с некоторого времени начал его игнорировать, а также забывает выполнять просьбы отца и думает о чем-то своем.

«Не так давно я заметил, что старший сын порой вообще перестал мне отвечать», — написал он.

Поначалу это злило Шепелева, но потом он понял, что молчание в ответ на строгие замечания «это не вредность, не лень, это его мир». Телеведущий признался, что становится мягче, когда мальчик говорит ему, что просто задумался.

Instagram @dmitryshepelev

Мнения подписчиков разделились. Некоторые считают его хорошим отцом.

«У Платона лучший папа на свете, и это — главное!»;

«Вы молодец!»;

«Вы — замечательный, честно. Я думаю с таким подходом в вашей семье все будет хорошо», — отметили одни.

Другие считают, что поведение Платона связано с тем, что ему не хватает родительской любви.

«Ему мамы не хватает»;

«Может быть в эти моменты, о которых вы пишете, он думает о маме», — написали под постом.

Жанна Фриске скончалась от рака шесть лет назад после того, как родила Шепелеву сына Платона в 2013 году. Сейчас ведущий в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой — с ними живет ее дочка Лада. В конце марта у пары родился сын — его назвали Тихоном.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев пожаловался на трудности второго родительства.

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