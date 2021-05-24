Не хватает мамы? Шепелев пожаловался на поведение сына от Фриске
Телеведущий признался, что Платон все реже идет с ним на контакт.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @dmitryshepelev
Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался подписчикам в Instagram о сложностях, с которыми он сталкивается в общении со своим сыном Платоном, родившимся в браке с певицей Жанной Фриске. На своей странице он опубликовал фото мальчика, одиноко стоящего у окна.
По словам ведущего, восьмилетний Платон с некоторого времени начал его игнорировать, а также забывает выполнять просьбы отца и думает о чем-то своем.
«Не так давно я заметил, что старший сын порой вообще перестал мне отвечать», — написал он.
Поначалу это злило Шепелева, но потом он понял, что молчание в ответ на строгие замечания «это не вредность, не лень, это его мир». Телеведущий признался, что становится мягче, когда мальчик говорит ему, что просто задумался.
Мнения подписчиков разделились. Некоторые считают его хорошим отцом.
«У Платона лучший папа на свете, и это — главное!»;
«Вы молодец!»;
«Вы — замечательный, честно. Я думаю с таким подходом в вашей семье все будет хорошо», — отметили одни.
Другие считают, что поведение Платона связано с тем, что ему не хватает родительской любви.
«Ему мамы не хватает»;
«Может быть в эти моменты, о которых вы пишете, он думает о маме», — написали под постом.
Жанна Фриске скончалась от рака шесть лет назад после того, как родила Шепелеву сына Платона в 2013 году. Сейчас ведущий в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой — с ними живет ее дочка Лада. В конце марта у пары родился сын — его назвали Тихоном.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев пожаловался на трудности второго родительства.
Читайте также
88%
-0.02 89.94
0.17
Нашли ошибку?