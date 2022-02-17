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Магия шевелюры: как с помощью длинных волос избавиться от болезней и исполнить желания

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская 6 138

Во времена Древней Руси считалось, что стрижка может лишить человека здоровья и памяти.

Магия шевелюры: как с помощью длинных волос избавиться от болезней и исполнить желания

Фото: www.globallookpress / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Длинные волосы у женщин — это не просто красиво, считали во времена Древней Руси. Тогда полагали, что шевелюра может исполнить мечты, сохранить крепкую память и здоровье на долгие годы.

Стрижка волос

Когда человеку плохо — не только физически, но и морально, стоит подумать о стрижке волос. Так можно избавиться от скопившегося вокруг вас негатива, пишет портал Rsute. Однако не стоит кардинально менять свой стиль — для этого достаточно лишь слегка подстричь кончики.

На Руси считалось, что отрезать волосы под корень — значит, лишиться памяти. Именно поэтому многие до сих пор выступают против традиционной стрижки маленьких детей по достижении ими годовалого возраста. Сторонники этой теории полагают, что так у малышей может случиться задержка в развитии.

Магия волос

В волосах копится вся энергия человека, поэтому волосы так часто используют в гаданиях. Есть много примет, как на волосах загадывать желания, чтобы они обязательно сбылись. К примеру, можно выдернуть волосок и сжечь его в пламени свечи, мысленно повторяя про себя свое пожелание.

По этой же причине следует внимательно следить, чтобы после расчесывания нигде не оставалось ваших волос — плохие люди могут использовать их для сглаза.

Связь с космосом

Многие верят, что длинные волосы, особенно маленьким девочкам, нужно обязательно носить заплетенными в косу. Она лежит ровно по позвоночнику и уберегает юную женщину от проникновения в ее организм отрицательных мыслей и болезней.

Кроме того, длинные волосы помогают наладить контакт со звездами, так как передают сигнал от их обладательницы напрямую в космос. На Руси верили, что длинноволосая женщина не только красива, но и мудра.

Ранее 5-tv.ru писал про актрис, которые побрились налысо ради роли.

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