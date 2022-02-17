Магия шевелюры: как с помощью длинных волос избавиться от болезней и исполнить желания
Во времена Древней Руси считалось, что стрижка может лишить человека здоровья и памяти.
Фото: www.globallookpress / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша
Длинные волосы у женщин — это не просто красиво, считали во времена Древней Руси. Тогда полагали, что шевелюра может исполнить мечты, сохранить крепкую память и здоровье на долгие годы.
Стрижка волос
Когда человеку плохо — не только физически, но и морально, стоит подумать о стрижке волос. Так можно избавиться от скопившегося вокруг вас негатива, пишет портал Rsute. Однако не стоит кардинально менять свой стиль — для этого достаточно лишь слегка подстричь кончики.
На Руси считалось, что отрезать волосы под корень — значит, лишиться памяти. Именно поэтому многие до сих пор выступают против традиционной стрижки маленьких детей по достижении ими годовалого возраста. Сторонники этой теории полагают, что так у малышей может случиться задержка в развитии.
Магия волос
В волосах копится вся энергия человека, поэтому волосы так часто используют в гаданиях. Есть много примет, как на волосах загадывать желания, чтобы они обязательно сбылись. К примеру, можно выдернуть волосок и сжечь его в пламени свечи, мысленно повторяя про себя свое пожелание.
По этой же причине следует внимательно следить, чтобы после расчесывания нигде не оставалось ваших волос — плохие люди могут использовать их для сглаза.
Связь с космосом
Многие верят, что длинные волосы, особенно маленьким девочкам, нужно обязательно носить заплетенными в косу. Она лежит ровно по позвоночнику и уберегает юную женщину от проникновения в ее организм отрицательных мыслей и болезней.
Кроме того, длинные волосы помогают наладить контакт со звездами, так как передают сигнал от их обладательницы напрямую в космос. На Руси верили, что длинноволосая женщина не только красива, но и мудра.
Ранее 5-tv.ru писал про актрис, которые побрились налысо ради роли.
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