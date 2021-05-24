Инфаркт и не только: о каких опасных заболеваниях может говорить зевота?

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 289

В интервью 5-tv.ru врач рассказал, когда зевать — это норма, а когда — тревожный симптом.

Фото, видео: Depositphotos / eddiephotograph; 5-tv.ru

Зевота — самое банальное проявление сонливости, усталости, которое на первый взгляд кажется абсолютно безобидным явлением. Однако даже она может быть признаком того, что здоровье человека не в порядке. О том, когда на зевоту стоит обратить внимание как на симптом, и о каких заболеваниях она может предупреждать, 5-tv.ru рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

По его словам, если человек зевает после плотного обеда, перед сном или в душном помещении, в этом нет ничего страшного и необычного. В это время происходит выравнивание венозного и артериального кровотоков, что для организма полезно. Но если вы стали замечать за собой зевоту слишком часто, стоит не откладывать визит к врачу.

«Ученые заметили, что очень часто зевание возникает у людей после инсультов. Также оно может предшествовать инфарктам. Часто зевающий человек переутомляется, плохо спит, у него много стрессов, и зевота может быть симптомом серьезного заболевания. Если вы стали часто замечать у себя зевание, есть повод задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы, о режиме труда и отдыха», — заметил медик.

Также он пояснил, что ученым не удалось доказать, что люди зевают в душных помещениях из-за кислородного голодания. По его мнению, это скорее связано с переизбытком углекислого газа в воздухе, который подавляет дыхательную деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких заболеваниях говорят холодные ноги.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.58
-0.02 89.94
0.17
Настоящие тираны! Мужчины каких знаков зодиака постоянно изводят своих же...

Последние новости

12:27
«Демагоги на табуретке» — Захарова раскритиковала заявления Запада в адрес Минска
12:25
Настоящие тираны! Мужчины каких знаков зодиака постоянно изводят своих жен?
12:12
Турция предложила открыть для российских туристов курортные регионы страны
12:02
Атака комаров в Краснодарском крае: можно ли заразиться СПИДом через укус?
12:01
Заразиться гриппом и коронавирусом одновременно возможно? Отвечает вирусолог
11:59
Инфаркт и не только: о каких опасных заболеваниях может говорить зевота?

Сейчас читают

Магия шевелюры: как с помощью длинных волос избавиться от болезней и исполнить желания
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака
«Когда они нажрутся?!» — Васильева возмущена испорченным отпуском на Мальдивах
«Это чей-то PR»: адвокат Моргенштерна о многочисленных нарушениях в его деле

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака