«Кубарем летела вниз»: Алена Кравец попала в больницу после падения с лестницы

Телеведущая Алена Кравец получила серьезные травмы, упав с лестницы. Неприятность произошла со светской львицей у нее дома на Рублевке, пишет портал «Дни.ру».

Все произошло неожиданно в минувшее воскресенье, 23 мая.

«Я собиралась на съемки. Выбрала обувь на 16-сантиметровом стилете и шелковое платье со шлейфом. Но, когда спускалась с огромной мраморной лестницы моего рублевского особняка, „дыша духами и туманами“, как блоковская героиня, оступилась и кубарем полетела вниз», — поделилась Кравец

В итоге Алену нашла без сознания прислуга. Ее срочно отправили в больницу — там звезде констатировали сотрясение головного мозга и вывих ключицы.

«Сейчас в я в больнице, прохожу МРТ, рентген. Спина жутко болит. Но врач говорит, что мне просто повезло — я легко отделалась, разбившись не насмерть», - добавила Алена.

5-tv.ru удалось дозвониться до пострадавшей светской львицы. Та едва могла говорить от боли.

«Знаете, плохо сейчас себя очень чувствую, можно чуть попозже созвониться? Просто только сейчас меня врачи укололи, обезболивающее», — сказала Кравец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Алены Кравец пыталась покалечить себя.