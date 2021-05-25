25 мая певице и актрисе Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. В этот день ее осыпают поздравления поклонники со всего мира. А 5-tv.ru решил вспомнить самые яркие моменты из жизни артистки. Той, что своим примером доказала, что она не просто дочь Примадонны.

Детство Кристины Орбакайте

Будущая певица родилась в браке Аллы Пугачевой с Миколасом Эдмундасом Орбакасом. Именно ему она обязана необычной фамилией. Орбакайте — это женская форма от «Орбакаса». Хотя родители развелись, когда девочке было всего два года, она поддерживала отношения с обоими.

Из-за напряженного гастрольного графика Примадонны растили Кристину бабушки и дедушки — по матери и по отцу. У последних она проводила много времени в Литве, а у первых жила в Москве. Именно бабушка настояла, чтобы девочка занималась на фортепьяно и посещала балетную школу.

В 1978 году семилетняя Кристина выступила в передаче «Веселые нотки», где впервые спела на сцене. Ее исполнение песни «Солнышко смеется» многим пришлось по душе, но певицей девочка тогда не стала.

Впереди ее ждал успех на киноэкране.

ТАСС / Денисов Антон

«Чучело» и юная Мэрил Стрип

В 11 лет Кристина Орбакайте была утверждена на роль Лены Бессольцевой в картине Ролана Быкова «Чучело» по одноименной повести Владимира Железникова. Это стало одной из важнейших вех ее жизни.

Многие до сих пор считают, что ее взяли сниматься «по блату». Но это не так — Быков отсмотрел 17 тысяч девочек со всего Союза, прежде чем остановил выбор на Орбакайте. Съемки шли с осени 1982 по март 1984 года, а премьера состоялась в начале 1984 года.

Фильм, где деда героини Орбакайте играл великий Юрий Никулин, с огромным успехом прошел по всему СССР. Не меньше восторгов вызвала и его ограниченная премьера в США.

В Richmond Times-Dispatch восхитились игрой юной Орбакайте и написали, что она, к тому же, дочь советской рок-звезды. А обозреватели газеты Los Angeles Times пошли еще дальше.

«Ее лицо отличается той особой простотой, которую обессмертили художники эпохи Возрождения; ее ясный прямой взгляд потрясает. Такой могла бы быть Мэрил Стрип в 12 лет. И, совершенно предсказуемо, она считает себя уродиной», — написали они.

Фильм показал Кристине, что она хочет не только танцевать, но и играть в кино и на сцене. В ее фильмографии есть такие фильмы, как «Виват, Гардемарины!», «Лимита», «Любовь-морковь» и многие другие.

Кадр из фильма «Чучело» (1983) реж. Ролан Быков

Музыкальная карьера

В 1983 году Кристина Орбакайте спела дуэтом с матерью песню «А знаешь, все еще будет», затем — еще несколько песен Игоря Николаева.

В 1985 году в эфире «Утренней почты» 14-летняя Орбакайте исполнила трек «Пусть говорят», который стал настоящим хитом. Именно эта песня вышла первой пластинкой начинающей певицы.

В конце 1992 года Орбакайте в «Рождественских встречах» спела «Поговорим» все того же Игоря Николаева. С этого момента она сама отсчитывает свою профессиональную музыкальную карьеру.

У Орбакайте ушел не один год, чтобы доказать свою самостоятельность в качестве исполнительницы. Сначала она сочетала работу танцовщицей в балете «Рецитал» с пением, но потом окончательно посвятила себя музыке.

Уже в 1999 году она отошла от «семейных» концертов с многочисленными родственниками, дав первые сольные концерты в концертном зале «Россия». Она назвала их «Той женщине, которая…» и посвятила юбилею Примадонны.

Многим запомнился красивый дуэт Кристины Орбакайте с Авраамом Руссо в 2002 и 2003 году. Хотя он просуществовал недолго, фанаты до сих пор напевают «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет».

Орбакайте с успехом выступает не только в России, но и за ее пределами. Она регулярно дает концерты для русскоязычной публики в других государствах.

Личная жизнь Кристины Орбакайте

В 1986 году 15-летняя Кристина Орбакайте начала встречаться с певцом Владимиром Пресняковым-младшим. Они были вместе до 1997 года, воспитывали сына Никиту, который сейчас тоже стал музыкантом и актером.

РИА Новости / К. Карташьян

После расставания с Пресняковым-младшим Орбакайте сошлась с бизнесменом Русланом Байсаровым. В 1998 году на свет появился сын Дени, еще через несколько лет его родители расстались. Многим заполнился грандиозный скандал между Орбакайте и Байсаровым — они громко делили опеку над Дени, но в конечном итоге им все же удалось найти ради сына общий язык.

Последние 16 лет Кристина Орбакайте замужем за предпринимателем Михаилом Земцовым. Ради супруга, который ведет бизнес во Флориде, певица окончательно перебралась в Майами, там же в 2012 году у них родилась дочь Клавдия. Девочка — начинающая певица и исполняет свои песни на испанском языке.

Кристина Орбакайте умело совмещает свою карьеру, несколько стран и жизнь многодетной матери. Несколько лет назад она рассказала, что научило ее этому воспитание.

«Основной принцип — это любовь. Когда в семье есть любовь и взаимопонимание, никаких других принципов не нужно, — сказала певица. — Я себя не разделяю. Мне повезло, что я смогла себя полностью реализовать в профессиональном плане и стать счастливой женщиной».

50 лет — важный юбилей

Свое 50-летие заслуженная артистка РФ начала с подарков — не для себя, а для поклонников. 25 мая вышел ее новый сингл «Я — Кристина Орбакайте». Об этом артистка сообщила на личной странице в Instagram.

«Премьера песни о современной женщине, которой знакома свобода и гордость, и никто не смеет унизить ее нелюбовью или пренебрежением. Именно об этой любви к себе, я провозглашаю в своей песне», - написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Ранее 5-tv.ru писал, как Кристина Орбакайте поздравила сына с 30-летием трогательным видео.