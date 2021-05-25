Мировое предупреждение: какое заявление Путина «нокаутировало» Вашингтон?

Россия никому не собирается делить территории в Арктике с США. И всего одной фразой Владимир Путин это показал всему миру. Таким мнением поделился с читателями обозреватель издания Asia Times Дэйв Макичук.

В своей статье журналист напомнил о сделанном Путиным предупреждении.

«Все от нас хотят что-то откусить, но они должны знать, что мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться», — сказал глава РФ.

По мнению журналиста, это предупреждение всякой мировой державе, которая пытается оспорить территориальные претензии Москвы в Арктике, пишет ПолитЭкспресс. Автор публикации утверждает, что фраза Владимира Путина является «нокаутирующим ударом». Российский лидер послал четкий сигнал Западу о том, что Арктика – это зона интересов Кремля.

Не так давно госсекретарь США Энтони Блинкен высказывал сомнения в законности военного присутствия Москвы на крайнем севере. Он настаивал, что арктические территории являются регионов стратегической конкуренции, который интересует всю планету.

В ответ на это российская база «Арктический трилистник» пригласила журналистов, среди которых были и сотрудники CNN, приехать с визитом. Они показали им свой форпост на острове Земля Александры.

Макичук перечислил, что есть на арктической базе РФ: порядка 150 солдат, радары, многочисленные ракеты, а также взлетно-посадочная полоса, которая может обслуживать все типа самолетов на вооружении армии страны.

Генерал-майор Игорь Чуркин на вопросы журналистов подтвердил, что там свободно могут разместиться и функционировать тяжелые стратегические бомбардировщики, среди которых есть Ту-95 «Медведь».

Также РФ продемонстрировала Западу линию береговой обороны на Земле Франца-Иосифа. Прессе показали две мощные ракеты, которые могут поразить цель на земле или воде на расстоянии в 200 миль от берега.

Дэйв Макичук убежден, что постепенное укрепление позиций РФ в арктическом регионе началось не вчера. Еще в 2007 году российские водолазы при помощи подводного аппарата водрузили национальный флаг РФ на дне Северного Ледовитого океана на Северном полюсе.

Тогда случившееся сильно критиковал бывший глава министерства обороны Канады Питер Маккей. Хотя установка флага была лишь символическим жестом, с тех пор позиции России на крайнем севере заметно продвинулись.

В марте 2021 года на Западе много обсуждали то, как российские подлодки во время учений пробили толщу льда в Арктике. Все эксперты восприняли это однозначно — демонстрация того, кто в доме хозяин.

Поэтому-то, считает журналист, фраза Путина про выбитые зубы просто-напросто «нокаутировала» Вашингтон.

Ранее 5-tv.ru писал, как британцы высмеяли истерию СМИ вокруг «новых» военных баз РФ в Арктике.