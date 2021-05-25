Поп-ит и симпл-димпл: Что это за игрушки и стоит ли их покупать ребенку и себе?

В 2000-х дети играли в фишки и крутили фингерборды, в 2010-х появились спиннеры и сквиши, сейчас в моду вошли поп-иты и симпл-димплы. Новомодные антистресс-игрушки можно заметить в руках как у дошколят, так и подростков. Явление вирусное, но специалисты отмечают, что игрушки помогают успокоиться и сконцентрировать внимание. Так ли это и не опасны ли поп-иты и симпл-димплы для детей?

Что такое симпл-димпл и поп-ит и в чем разница?

Симпл-димпл появился в западных странах в 2019-м и изначально позиционировался как игрушка, развивающая детскую моторику. Но в 2021-м они стали настоящим хитом и новомодным антистрессом. Конечно, благодаря блогерам из TikTok.

Симпл-димпл выглядит как брелок с пупырышками, которые можно выдавливать и вдавливать обратно бесконечное количество раз. Количество пупрышек бывает разное: от двух до шести.

По внешнему виду поп-ит напоминает силиконовые формочки для льда. Эту игрушку можно назвать антистрессом в большей мере, чем симпл-дипл из-за того, что все пупырышки одного размера и формы. Также их намного больше, чем у симпл-димпла. Поп-иты бывают разных цветов и форм: в виде круга, единорога, сердца, овоща. Они намного популярнее симпл-димплов. Весной 2021-го их было продано в десять раз больше, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Ozon.

Почему симпл-диплы и поп-иты стали популярными?

Популярность антистресс игрушек случайна. Немаловажную роль сыграли социальные сети, которые работают по принципу сарафанного радио. Дети и подростки начали замечать новые игрушки у популярных блогеров в TikTok и Instagram, им стало интересно попробовать. Цены на игрушки невысокие: поп-ит можно купить в онлайн-магазине за 200-300 рублей.

После пережитого 2020-го, когда уровень напряжения в обществе зашкаливал, появился большой спрос на современные антистресс аксессуары. Спинеры и «мялки» все уже надоели и вот появилось что-то новое, интересное, разноцветное и напоминающее ту самую пленку с пупырышками. Велика вероятность, что симпл-димплы и поп-иты будут популярны еще год или полтора. После того как они попадут на полки крупных торговых сетей, спрос может спасть так же, как на сквиши, которые лежат на кассах почти во всех супермаркетах.

Могут ли симпл-димплы и поп-иты избавить от стресса?

Это распространенная привычка делать что-то руками, чтобы успокоится. До появления новомодных антистрессов, люди успокаивали себя лопаньем пузыриков на пленке для упаковки. До появления пластика испокон веков люди использовали четки: аксессуар был и остается популярен в восточных религиях, например исламе и буддизме. Антистрессом и средством для «переключения» может стать любая вещь, которая способна обеспечить человеку ритмичные движения, считает психолог Наталья Искра.

Наталья Искра

Детский и семейный психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ — Нашему мозгу очень важно переключение, если мы находимся в состоянии стресса. Одни из способов переключиться — это такая игрушка типа поп-ит. Но такой же эффект будет, если мы 20 раз поприседаем.

Игрушки-фиджеты (игрушки-непоседы — Прим.ред), которые можно мять и крутить в руках, действительно помогают успокоиться и сконцентрировать внимание тем людям, которые не могут усидеть на месте в спокойном состоянии хотя бы несколько минут. Симпл-димплы и поп-иты помогут расслабиться, но использовать их как терапию не стоит. Игрушки не способны избавить человека от тревожных состояний раз и навсегда, а лишь действуют как обезболивающее на какое-то время.

Опасны ли симпл-димплы и поп-иты для детей?

Если ребенок чрезмерно увлекся игрой в симпл-димпл или поп-иты и не может оторваться, это не значит, что игрушку нужно отобрать. Кусок пластика не способен сформировать обсессивно-компульсивное расстройство или зависимость, объяснила Наталья Искра. Это может произойти только в том случае, если в жизни ребенка уже есть факторы, которые провоцируют или могут спровоцировать отклонения. Скорее всего симпл-дипл или поп-иты наскучат со временем как любая другая игрушка. Они не популярнее тех же кукол и машинок.

В случае если у ребенка есть склонность к зависимости от чего-либо и игра уже превращается в манию, психолог советует отвлечь его чем-то более интересным. Антистресс-игрушки подходят детям, которые страдают синдромом дефицита внимания, они помогают им сосредоточиться.