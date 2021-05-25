«Его больше нет»: Яна Поплавская сообщила о смерти отца

В семье звезды кинематографа Яны Поплавской произошло большое горе. Актриса потеряла отца. О трагедии она сообщила поклонникам в Instagram.

Поплавская выложила нежный снимок с папой — журналистом-международником Евгением Васильевичем — и добавила, что его не стало 25 мая. Мужчине было 86 лет. Что именно с ним произошло, актриса не уточняла.

«Папы больше нет. Для меня эта фотография очень трогательная. У папы в руках серебряная ложечка, которую он купил „на зубок“ Иларию-Ларику своему самому маленькому правнуку», — отметила Яна.

Убитая горем Поплавская написала, что Евгений Васильевич оставил после себя огромное наследие. Она поклялась папе в вечной любви и пожелала ему небесного царствия.

Instagram @the_yana_poplavskaya

Поклонники звезды вспоминали, как еще совсем недавно она выгладывала фото с папой и радовалась: он совершенно не выглядит на свой возраст — можно только позавидовать! Но к сожалению, время все-таки берет свое.

«Мои соболезнования, Яночка!»

«Держитесь, дорогая! Его больше нет, но вам нужно жить дальше… Крепитесь!»

«Яна, мы с вами. Самые искренние соболезнования», — писали юзеры.

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