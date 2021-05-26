🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 мая, полная Луна в знаке Скорпиона рекомендует представителям знаков зодиака следить за здоровьем и остерегаться поспешных действий и необдуманных слов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 мая, полная Луна в знаке Скорпиона рекомендует представителям знаков зодиака следить за здоровьем и остерегаться поспешных действий и необдуманных слов.

♈ Овен

26 мая все дела у Овнов будут решаться легко и приносить довольно ощутимый результат. Оптимизма вам добавит внимание и поддержка ваших друзей и коллег.

Космический совет: прислушивайтесь к советам близких.

♉ Телец

Отличный день для реализации идей, которые касаются образования и поиска перспективных связей, Тельцы. Ваша личная жизнь стабилизируется, в отношения вернется взаимное доверие.

Космический совет: наведите порядок в личной жизни.

♊ Близнецы

У Близнецов будет наблюдаться огромный приток энергии. Любая динамическая деятельность пойдет вам на пользу. Звезды расположились так, что хорошее настроение вам будет обеспечено.

Космический совет: используйте огромный приток энергии во благо.

♋ Рак

Для представителей этого астрологического символа день пройдет достаточно успешно. 26 мая стоит рассчитывать только на собственные силы. Расширяйте круг деятельности, увлекайтесь новым и узнавайте полезную информацию.

Космический совет: расширяйте круг деятельности.

♌ Лев

Львы, день успешен для деловых и личных отношений. Если вы ищете работу, можете наткнуться на довольно интересное предложение.

Космический совет: будьте внимательны к поступающим предложениям.

♍ Дева

Близкие люди могут приставать к вам с советами — постарайтесь их выслушать, Девы. Есть высокие шансы, что вы найдете в словах окружающих подсказку, в которой давно нуждались.

Космический совет: уделите время своим близким.

♎ Весы

26 мая подходящий день для налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы для представителей этого знака зодиака.

Космический совет: налаживайте новые связи.

♏ Скорпион

В этот день главными вашими спутниками, Скорпионы, будут смелость и уверенность. Доводите начатые дела до конца. Сегодня вас будет сопровождать вдохновение.

Космический совет: доводите начатые дела до конца.

♐ Стрелец

Стрельцы, будьте бдительны с лекарствами и пищевыми продуктами. Для вас высока вероятность получить отравление и загреметь на больничную койку. Будьте избирательны при выборе еды.

Космический совет: будьте избирательны при выборе еды.

♑ Козерог

Козерогам, которым не повезло в любви, 26 мая улыбнется удача. В вашей жизни наступит замечательный период романтических отношений. Не упустите свой шанс.

Космический совет: не стоит портить очередной период романтики.

♒ Водолей

Настроение и самочувствие улучшится у представителей этого астрологического символа уже к концу дня. Стать энергичнее помогут занятия спортом и правильная расстановка приоритетов.

Космический совет: правильно ставьте приоритеты.

♊ Рыбы

26 мая Рыбам на работе придется взять на себя дополнительные обязательства. Будьте собранными и организованными. Четкое движение вперед приведет вас к желаемой цели.

Космический совет: будьте собранными и организованными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пережить лунное затмение и остаться здоровым.

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