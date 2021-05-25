Лунного затмения 26 мая ожидают с нетерпением. В 2021 году спутник Земли полностью погрузится в тень в 14:18 по московскому времени. Что принесет это уникальное астрономическое явление и почему его лучше переждать дома — рассказала ведущий нумеролог Юлия Леонова.

Эксперт напомнила читателям 5-tv.ru, что затмения — события регулярные. В год их количество варьируется от двух до четырех. Когда же эти явления чередуются с солнечными затмениями, то образуется так называемый «коридор затмений». В 2021 году это период с 26 мая по 10 июня, время, когда есть шанс кардинально изменить свою судьбу.

«С ведической точки зрения, лунное затмение в принципе неблагоприятно. Но если действия человека связаны с духовностью, служением Богу, то это время можно и нужно использовать. Оно подходит для глубинного личностного роста — может приходить озарение», — отметила нумеролог.

Если говорить о ключевых значениях лунного затмения в нумерологии, то их окажется немало. Оказывается, спутник Земли отвечает практически за все сферы человеческого пребывания и его поведения. Сюда входит контроль эмоций, чувств, тревоги и переживаний, женской энергии, умение адаптироваться к внешним обстоятельствам и, конечно, управление бессознательным.

Именно поэтому в период затмения так важно контролировать эмоции: одно неверно подобранное слово — и отношения с окружающими навсегда испорчены. Напряжение словно витает в воздухе.

Чего лучше избегать?

Юлия Леонова подчеркнула, что влияние затмения отчетливо ощущается за десять дней до события и в течение десяти дней после него. Именно поэтому сейчас важно быть максимально собранным и ответственным.

Чтобы не стать заложником обстоятельств в этот период и не потерять все самое дорогое, важно соблюдать всего несколько обязательных правил.

Не смотреть на затмение;

Не садиться за руль и избегать путешествий;

Отказаться от любых финансовых операций;

Избегать контакта с толпой.

Нумеролог объяснила, что в момент затмения Луну также закрывает планета Раху — мастер манипуляции. Она негативно влияет на психологическое состояние человека. Последний в буквальном смысле может начать сходить с ума от переизбытка мыслей и чувств. А в таком состоянии опасно делать даже маломальски резкие движения, не то что браться за серьезные дела.

«Луна отвечает за бессознательные вещи, а человек на 93% живет на бессознательном уровне. Из-за повышенной эмоциональности есть более высокие риски ДТП, в финансовых операциях возможны ошибки и просчеты, а в толпе нам легче попасть под влияние других людей и зарядиться их негативными эмоциями», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Как обезопасить себя?

Чтобы выйти из «коридора затмений» в добром здравии и с целой нервной системой, важно следовать лишь ряду несложных рекомендаций. В этот период нужно медитировать и заниматься любыми духовными практиками: читать мантры, молитвы. Это позволит сохранить стабильность. Если же энергии почти не осталось, стоит просто больше отдыхать и, наконец, отказаться от вредных привычек.

«Будьте аккуратны. И самое важное правило в период затмений — быть источником только хороших мыслей и желаний. Благодарите за все, что посылает вам судьба, желайте добра и тогда увидите, что ваши мысли творят вашу жизнь», — заключила Юлия Леонова.

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