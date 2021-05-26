Готовились 1,5 года: автор граффити на «Байконуре» рассказал детали поездки

Расписавший граффити космический корабль на космодроме «Байконур» граффити-артист Burda.dobro рассказал в деталях, как он оказался на закрытой территории. Пост о своих приключениях он опубликовал в сети.

«Друзья выкладываю еще пару фотографий, космодрома Байконур. Мы побывали там и увидели космический корабль „Буря“, один из кораблей это макет, другой — настоящий космический корабль», — начал он рассказ.

Юноша заявил, что для осуществления мечты он прошел через множество трудностей и испытаний, а также внутренних переживаний и сомнений. К реализации идеи он готовился 1,5 года.

«Все это как ком, когда до поездки оставалось семь дней, и ты понимаешь что обратной дороги нет, но ты начинаешь задумываться о том: а нужно ли это мне на самом деле или нет? Больше всего я боялся того, что ты реализуешь и подготавливаешься к этому 1,5 года, но самое важное по факту, это два дня в степи», — признается молодой человек.

К слову, он прекрасно осознавал все риски и ответственность за свои поступки. Детали своего приключения граффити-артист рассказывает с определенным пиететом и явно романтизирует происходящее. При этом он хорошо осведомлен о космодроме и яростно поправляет:

«Сколько раз объяснять, что это „Буря“ а не „Буран“. Один „Буран“ продали в Сидней, другой был похоронен под обвалом крыши».

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии его работ на космодроме. В сети его поступок был воспринят не однозначно, многие потребовали привлечь правоохранительные органы, назвав его действия противозаконными.