Момент столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга попал на видео

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 870

На кадрах видно, что чудом пассажирский транспорт не снес готовившихся переходить дорогу пешеходов.

Фото, видео: ВКонтакте @booshkov; 5-tv.ru

Момент столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что чудом пассажирский транспорт не снес готовившихся переходить дорогу пешеходов.

«По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб», — сообщили 5-tv.ru в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

В ведомстве добавили, что пострадавших пятеро — водитель, кондуктор и трое пассажиров. На месте ДТП работают правоохранительные органы, спасатели и медики. Известно, что управлявший автобусом мужчина находится в тяжелом состоянии и заблокирован в кабине, на которую и пришелся основной удар.

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