«Отказали почки из-за стресса»: умер ведущий «Итальянского радио» Александр Водопьянов

Умер ведущий «Итальянского радио» Александр Водопьянов

На 56-м году жизни скончался актер, певец и ведущий первого в России интернет-проекта «Итальянское радио» Александр Водопьянов. Об этом сообщила подруга покойного, оперная певица Александра Дурсенева.

«Умер наш Саша, Александр Водопьянов-Танненберг… Невозможно поверить, но сообщила мне его мама, Ася», — написала артистка на своей странице в соцсетях.

Дурсенева уточнила, что сердце Водопьянова перестало биться днем ранее, 8 ноября.

Мама Александра Ася рассказала, что у нее сына отказали почки, его доставили в больницу. К сожалению, врачи не смогли его спасти.

«Попал в реанимацию, и сердце не выдержало», — добавила оперная певица.

Родные Водопьянова в беседе с корреспондентом ТАСС пояснили, что у него отказали почки из-за стресса. Это, как заметили родственники покойного, подтвердили врачи.

Создателя «Итальянского радио» планируют кремировать. Прах Водопьянова планируют захоронить в Подмосковье, на Домодедовском кладбище. Там покоится его бабушка.

Александр Водопьянов родился 25 июля 1971 года. Всю свою жизнь он посвятил искусству. Водопьянов учился на филологическом факультете МГУ. После его окончания поступил на факультет музыкального театра РАТИ. Александр имел степень магистра театрального искусства, был лауреатом международного конкурса.

Водопьянов выступал не только в России, но и заграницей. Там он участвовал в оперных и опереточных постановках, концертных и театральных проектах.

Ранее, 8 ноября, также умер артист Московского областного театра драмы и комедии Леонид Удалов. Он скончался на 66-м году жизни. О случившемся сообщили в театре.

Актер служил в этом культурном учреждении с 2019 года. Он выступал в самых разных образах. Удалов принимал участие в таких постановках как: «Пять вечеров», «Шестой этаж», «В ожидании джаза», «Отцы и дети» и «Дед Мороз».

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