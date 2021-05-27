Российский певец Юрий Лоза раскритиковал слова своей молодой коллеги, экс-солистки группы SEREBRO Ольги Серябкиной, которая уверена, что таким известным исполнителям как Валерий Леонтьев, Олег Газманов и Николай Расторгуев, пора «уйти на покой» и пустить в шоу-бизнес молодежь. Своим негодованием Лоза поделился в беседе с 5-tv.ru.

«С ее точки зрения нас достали старики? Так получается? Кого они напрягают, старики? Они что, отнимают у нее публику? У них своя публика, у нее своя. Давайте в мире тогда распространим это мнение. Стингу давно пора перестать писать песни. Пускай валит куда-то на сеновал и там сидит, не крякаят. Элтону Джону пора перестать дергаться. Всех Стариков давайте спишем в утиль. Оставим одну молодежь. Еще Моргенштерн не допукал, Даня Милохин не все гримасы скорчил. Есть кому заполнить эти ниши», — сказал Юрий Лоза.

По мнению артиста, все перечисленные Серябкиной люди, в свое время создали контент, который до сих пор нравится российским слушателям. Лоза уверен, что молодежь во все времена считала, что старики никому не нужны. Но, по словам Лозы, без этих самых стариков, «мир погибнет».

«Потому, что это опыт. Это умения, которых у молодежи пока еще нет. Что интересного появилось в этом веке? Что молодежь такого предложила, чтобы мы наполнили этим контентом, который предложила нам молодежь? Какие песни шагнули в народ? Какие песни стали нашими любимыми? Что мы поем у костра?» — заявил Лоза.

Также слова бывшей солистки группы SEREBRO возмутили продюсера Иосифа Пригожина. В беседе с сайтом KP.RU он сказал, что Серябкина никогда не сможет собрать столько стадионов, как Валерий Леонтьев, Николай Расторгуев и Олег Газманов.

«Вы спросите Газманова: а он знает, кто такая Серябкина? Как будто он или Леонтьев ее место занимают! Даже если они уйдут на покой, певицу Серябкину не начнут никуда приглашать», — сказал Пригожин.

Заявление, которое вызвало столько споров и критики, Ольга Серябкина сделала в одном из выпусков шоу «Ночной контакт» на YouTube, пишет News.ru.

«Очень хороший артист Леонид Леонтьев. Но он просто взрослый уже. Виктор Газманов и Геннадий Расторгуев. Думаю, этим людям пора», — сказала Серябкина.

При этом знаменитость перепутала имя Леонтьева, которого зовут не Леонид, а Валерий. А вот имена других двух исполнителей звезда изменила специально, с юмористической подачи ведущего Стнислава Ярушина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Серябкина раскрыла, кто именно стал инициатором ее ухода из лейбла MALFA.