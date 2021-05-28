Почему звезда «Гардемаринов, вперед!» Машная отказалась общаться с сестрой

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Георгий Иванов
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В эфире программы на федеральном канале звезда рассказала о конфликте с родственниками.

Почему звезда «Гардемаринов, вперед!» Машная отказалась общаться с сестрой

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

Пока многие актеры добивались своих вершин благодаря поддержке семьи, звезде фильма «Гардемарины, вперед!» Ольге Машной приходилось строить карьеру, не имея даже нормальных отношений с близкими. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам Машной, отец часто закладывал за воротник, а мать держалась так отстраненно, что о родительском тепле будущей актрисе приходилось только мечтать. Более того, мать демонстративно обласкивала другую свою дочку. Все это вылилось в то, что сестры на протяжении уже многих лет не разговаривают. При личной встрече, которую организовали телевизионщики, Машная так и не смогла отпустить детские обиды.

«Я не была любимой дочкой мамы. Сестру свою я очень любила. Видите, как я это сказала? Любила. Галя, я не держу на тебя никакого зла, но общаться мы не будем», — отреагировала она на появление в студии сестры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Машная рассказала о первом браке и потере ребенка.

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