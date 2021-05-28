Другая карма и энергетика: как меняется судьба женщины после смены фамилии при замужестве
Нумерологи объяснили, в каких случаях лучше оставить девичью фамилию.
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Смена фамилии — одна из основных традиций заключения брака. По мнению многих психологов и нумерологов, после того, как женщина берет фамилию мужа, у нее изменяются не только паспортные данные, но и вся жизнь и судьба, пишет портал Rsute.
Так, в первую очередь, происходит замена нумерологического кода, который есть у каждой фамилии и который отвечает за судьбу человека. Нумерологи советуют женщинам, прежде чем брать фамилию мужа, узнать эти коды у него и у себя — не исключено, что смена фамилии принесет хлопоты.
Кроме того, со сменой фамилии у женщины меняется карма и энергетика — она становится частью семьи мужа, недостатки и проблемы которой теперь ложатся и на ее плечи. Поэтому, если семья жениха имеет сложную, неблагополучную судьбу, то женщине лучше не брать его фамилию.
Наконец, женщине должна просто нравиться ее новая фамилия. Произнося свое имя в сочетании с фамилией мужа, она должна чувствовать удовлетворение. Если же она ощущает раздражение, то лучше воздержаться от смены фамилии, иначе семейная жизнь не будет счастливой, предупреждают эксперты.
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