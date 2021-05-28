Как выглядит могила вдовы Филатова Нины Шацкой сразу после похорон? — видео

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 042

Актриса скончалась на 82-году жизни 23 мая.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актрису Нину Шацкую — жену драматурга и актера Леонида Филатова — похоронили на Троекуровском кладбище. По информации 5-tv.ru, она очень хотела, чтобы ее тело покоилось рядом с супругом — на Ваганьковском, но исполнить волю покойной не удалось.

Похоронили Нину Сергеевну очень скромно — без роскоши, звездных знакомых, десятков венков и охапок цветов. Ее могила расположилась рядом с могилами дрессировщика Михаила Багдасарова и актера Владимира Качана. Скромный деревянный крест, фотография в черной рамке и белые цветы — таким образом выглядит могила актрисы сразу после похорон.

Чтобы похоронить артиста рядом с мужем, нужно было бы демонтировать монумент на его могиле, захоронить гроб, а затем ждать год, пока земля осядет, и снова устанавливать памятник. На это бы ушло от 500 тысяч рублей до полутора миллионов. Таких денег у сына Шацкой не нашлось.

Как писал 5-tv.ru ранее, Нина Шацкая скончалась 23 мая в возрасте 81 года. Последние двенадцать дней своей жизни она провела в больнице с коронавирусом.

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