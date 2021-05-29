«Наступил наш день счастья»: Анастасия Макеева показала первые фото со свадьбы

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Рита Цветкова
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Актриса опубликовала кадры в роскошном белом платье и фрагменты фотосессии с женихом Романом Мальковым.

«Наступил наш день счастья»: Анастасия Макеева показала первые фото со свадьбы

Фото: Instagram @malkov_roman_mr

Актриса Анастасия Макеева опубликовала на своей странице в Instagram фрагменты свадебной фотосессии с женихом, который наконец-то стал ее мужем, Романом Мальковым. На снимках артистка предстала в сногсшибательном белом платье с кружевом и длинным шлейфом, ее голову с элегантной прической венчала сияющая камнями диадема. Невеста позировала на фоне нежно-сиреневых кистей глицинии.

«Ну вот и наступил наш день счастья. Я уверена, мы сами рисуем свою жизнь и получаем то, что хотим. Да, на пути может быть много испытаний и уроков, и как их пройти — зависит от нас. Я люблю жизнь и люблю людей, я открыта для общения и к своим годам научилась признавать свои ошибки. Вчера была огромная красная Луна, только в день нашей свадьбы могла быть такая Луна. Сегодня обещали дождь с грозой, но словно для нас вышло солнышко и море спокойное, как зеркальная гладь», — подписала пост актриса.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

По словам Макеевой, на их с Романом Мальковым пути было много испытаний и непростых ситуаций, но в итоге щедрая Вселенная все же наградила их вожделенным счастьем быть вместе.

К свадьбе возлюбленные готовились в течение нескольких месяцев. В праздничный день запланированы выездная церемония (в ЗАГС пара сходила заблаговременно), брачные клятвы, танец молодоженов и творческие номера и, конечно, богатое застолье. Для торжества было выбрано место на берегу моря в Алуште.

На фоне романтичных разговоров о свадьбе не утихает скандал с бывшей женой Романа Малькова Светланой, которая родила от него четверых детей. Старший сын сейчас проживает с отцом, остальные трое — с матерью в Словении. Светлана уверяет: экс-супруг не платит алименты, является нищим и альфонсом, а его новая пассия преследует ее и намеренно очерняет обвинениями в клевете.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Светлана Малькова заявила: в Словении у Романа Малькова есть не только брошенные жена и дети, но и таинственная любовница.

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