«У церкви голая»: Бузову осудили за откровенное фото на фоне храма перед концертом в Волгограде
Пользователи сети не оценили фигуру звезды, а вместо этого набросились на нее с критикой.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Певица Ольга Бузова только за последнюю неделю уже второй раз выкладывает в сеть снимки, так или иначе связанные с церковью. Сначала возмущение публики вызвали открытый живот и штаны с прорехами, в которых знаменитость сфотографировалась у одного из монастырей в Крыму.
Теперь певица пошла дальше и оголилась больше. На своей странице в Instagram она выложила фото, где она накануне концерта в Волгограде стоит в одном купальнике на фоне Александр-Невского собора рядом с обелиском на Площади павших борцов.
«На фоне храма с голым задом. Зато каждый церковный праздник поздравления»;
«Человек просто потерял реальность»;
«Напротив церкви голая. Оригинально, верующая наша», — высказали свое недовольство подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузову в сети назвали «вавилонской блудницей» за ее фотосессию со священнослужителями в Крыму.
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