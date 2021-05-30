«У церкви голая»: Бузову осудили за откровенное фото на фоне храма перед концертом в Волгограде

Певица Ольга Бузова только за последнюю неделю уже второй раз выкладывает в сеть снимки, так или иначе связанные с церковью. Сначала возмущение публики вызвали открытый живот и штаны с прорехами, в которых знаменитость сфотографировалась у одного из монастырей в Крыму.

Теперь певица пошла дальше и оголилась больше. На своей странице в Instagram она выложила фото, где она накануне концерта в Волгограде стоит в одном купальнике на фоне Александр-Невского собора рядом с обелиском на Площади павших борцов.

Instagram @buzova86

«На фоне храма с голым задом. Зато каждый церковный праздник поздравления»;

«Человек просто потерял реальность»;

«Напротив церкви голая. Оригинально, верующая наша», — высказали свое недовольство подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузову в сети назвали «вавилонской блудницей» за ее фотосессию со священнослужителями в Крыму.