Три скрытые причины: о каких проблемах с организмом говорит хроническая усталость

С каждым годом с хронической усталостью сталкиваются все больше людей. Многим кажется, что это просто недостаток отдыха, но причины, как и последствия этого недуга, могут быть куда серьезнее и опаснее.

Врач-терапевт Тина Петровская в беседе с 5-tv.ru рассказала, что синдром хронической усталости бывает трех типов.

«В первом случае причиной являются заболевания, чаще всего — поражение щитовидной железы. Также хроническая усталость может быть следствием недостатка витаминов, особенно В12 и D и железа. Последнее время мы часто сталкиваемся с постковидным синдромом, который тоже забирает силы», — рассказала специалист.

Второй тип — усталость, вызванная неправильным образом жизни: нарушение режима сна, переедание, употребление алкоголя и отсутствие физической активности. Третья причина хронической усталости — психологические нарушения.

«Если вы от всего устали, если у вас давно нет отпуска, испытываете недостаток личного пространства — все это может пагубно сказаться на здоровье. Если есть такие симптомы, то обратитесь не только к терапевту, но и к психологу», — порекомендовала эксперт.

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