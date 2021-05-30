Три скрытые причины: о каких проблемах с организмом говорит хроническая усталость
Терапевт дала советы, как обезопасить себя от психологического и физического выгорания.
Фото, видео: Depositphotos / puhhha; 5-tv.ru
С каждым годом с хронической усталостью сталкиваются все больше людей. Многим кажется, что это просто недостаток отдыха, но причины, как и последствия этого недуга, могут быть куда серьезнее и опаснее.
Врач-терапевт Тина Петровская в беседе с 5-tv.ru рассказала, что синдром хронической усталости бывает трех типов.
«В первом случае причиной являются заболевания, чаще всего — поражение щитовидной железы. Также хроническая усталость может быть следствием недостатка витаминов, особенно В12 и D и железа. Последнее время мы часто сталкиваемся с постковидным синдромом, который тоже забирает силы», — рассказала специалист.
Второй тип — усталость, вызванная неправильным образом жизни: нарушение режима сна, переедание, употребление алкоголя и отсутствие физической активности. Третья причина хронической усталости — психологические нарушения.
«Если вы от всего устали, если у вас давно нет отпуска, испытываете недостаток личного пространства — все это может пагубно сказаться на здоровье. Если есть такие симптомы, то обратитесь не только к терапевту, но и к психологу», — порекомендовала эксперт.
Ранее 5-tv.ru публиковал советы психологов о том, какими способами ни в коем случае нельзя снимать стресс.
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