«Волшебное чувство»: Макеева и Мальков отправились в церковь на венчание

Актриса Анастасия Макеева стала законной женой Романа Малькова. Пара не стала останавливаться только на штампе в паспорте и решила узаконить свои чувства перед Богом. 30 мая молодожены отправились на венчание. Макеева показала в разделе сторис в Instagram, как прошла поездка в церковь. Компанию Макеевой и Малькову составили друзья. Актриса и ее муж выглядели счастливыми.

«Мы едем в церковь, и меня ждет таинство, которое навсегда изменит мою жизнь», — написала Анастасия Макеева в социальной сети.

Она также рассказала, какие эмоции испытывала в день свадьбы. По словам знаменитости, настоящий брак не сравнится с теми чувствами, которые ей раньше приходилось играть на сцене.

«Почти в каждом своем спектакле я выхожу замуж, и каждый раз я думала, что я счастливая, ибо могу переживать эти моменты вновь и вновь. Но вчера я поняла, что какая бы я не была талантливая или одаренная, да не только я, кто угодно. Мы не сможем передать в рабочих процессах ту концентрацию счастья, что рвется из нас наружу, когда ты испытываешь настоящее чувство любви и торжества этого чувства», — написала знаменитость.

Она добавила, что подготовку к свадьбе, и саму церемонию бракосочетания, по праву можно считать самыми необычными днями в ее жизни.

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Однако радостное для актрисы событие стало проблемой для бывшей жены Романа Малькова Светланы. Женщина, родившая ему четверых детей, утверждает, что Мальков альфонс, который не платит алименты, а его новая возлюбленная преследует ее и вероломно очерняет ее имя. Ранее, как писал 5-tv.ru, возлюбленный Анастасии Макеевой проиграл бывшей супруге в суде