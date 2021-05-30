Байден рассказал, какую тему хочет поднять на встрече с Путиным

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден планирует поставить вопрос о недопустимости нарушений прав человека. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в Делавэре.

«Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека», — заявил Байден.

Ранее было объявлено, что Путин принял решение встретиться с Байденом 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления Джо Байдена в должность. Главы государств планируют обсудить перспективы развития российско-американских отношений, проблемы стратегической стабильности, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и пути урегулирования региональных конфликтов.

Как рассказывал 5-tv.ru, публикация о предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена на портале телеканала Fox News вызвала ажиотаж среди читателей. Американцы высмеяли собственного лидера и пришли к выводу, что переговоры завершатся безоговорочной победой Москвы.