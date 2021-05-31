Мама раненой девочки в Екатеринбурге: «Пуля попала в живот, она даже не пикнула»

Мама девятилетней девочки, раненой вчера во время стрельбы в Екатеринбурге, рассказала 5-tv.ru, что стрелявшего первой заметила дочка. Они сидели в машине и ждали из магазина отца семейства, который «ушел за луком».

«Она заметила, что там мужчина стреляет из ружья, я не поверила. Открыла дверь машины и увидела, что и правда, мужчина на верхнем этаже и он стрелял», — рассказывает женщина.

Вскоре стрелявший скрылся внутри квартиры и это немного всех упокоило. И вдруг девочка обратила внимание, что мужчина с оружием снова вышел на балкон.

«Я попыталась ее (дочку — Прим.ред.) положить на заднем сиденье (сама сидела на переднем — Прим.ред.), но дочка не хотела ложиться, и я начала паниковать», — продолжает мама пострадавшей.

Когда вернулся глава семьи, они попытались быстро уехать с места происшествия и в тот момент, когда машина поворачивала, пуля стрелка попала в окно автомобиля.

«Пуля разбила стекло в десяти сантиметрах от шеи мужа, пробила подлокотник, прошла сквозь кресло, и, как потом оказалось, попала в живот ребенка, вышла насквозь. Мы пытались как можно быстрее уехать. Ребенок сидел тихо и мы не сразу заметили что произошло, я думала сначала, что пуля попала в мужа. Я по дороге поворачиваюсь, спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Она сидит с испуганными глазами и говорит все хорошо, все хорошо», — рассказывает не скрывая слез, женщина.

Ребенок сидел в машине тихо и только через некоторое время девочка пожаловалась на то, что у нее «болит животик». Увидев кровь, семья отправилось в травмпункт и оттуда на скорой девочку забрали в больницу.

По словам матери девочки, пуля задела кишечник и чуть было не повредила позвоночник. Ребенок находится в реанимации медикаментозном сне. Сегодня вечером, после теста на COVID-19 маму обещают пустить к ребенку.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по версии следствия стрельбу из окна своей квартиры устроил экс-полицейский Сергей Болков. Сегодня городской суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Болков признал вину лишь частично, подчеркнув, что не вел прицельного огня и не хотел попасть в ребенка.