«Такая вот фигня!» — Збруев прокомментировал сообщения о своей госпитализации

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 041

Народный артист РСФСР объяснил, что была допущена глупость.

Фото, видео: ТАСС/Метцель Михаил; globallookpress.com / komsomolskayapravda; 5-tv.ru

Народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг сообщения о своей госпитализации. Эксклюзивный комментарий 83-летний актер театра и кино дал 5-tv.ru.

«Дело в том, что была глупость допущена нашей администрацией, которая — когда отменили спектакль, в котором мы участвовали, — написала перед входом, куда входит зритель: „Спектакль отменяется по причине болезни народного артиста Збруева Александра Викторовича“. Поэтому началось вот такое сарафанное радио», — посетовал актер.

Он подчеркнул, что сейчас находится дома. Госпитализация ему действительно предстоит — ежегодная и плановая.

«Что касается моего планового обследования, я делаю это каждый год обязательно. Как раз в это время. Сейчас я нахожусь дома, в прекрасном состоянии. Мне 83 года, понимаете? Конечно, у каждого человека существуют какие-то отклонения, но я о них не думаю. Я просто знаю, что у меня будет плановое обследование, которое я делаю каждый год где-то пять-семь дней», — подчеркнул Збруев.

Актер отметил, что не знает точно, когда именно отправится в больницу. При этом он выразил негодование из-за того, что некоторые СМИ — с подачи родного «Ленкома» — начали писать о его госпитализации.

«То, что такое возбуждение это вызвало у ваших коллег, оно меня всегда как-то беспокоит. Даже не по отношению ко мне, а по отношению к моим товарищам друзьям, которым начинают какие-то небылицы рассказывать <…> Была допущена глупость администрацией нашего театра, поэтому началась вот такая вот фигня!» — подытожил 83-летний актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на театр «Ленком», что Александр Збруев попал в больницу. Отмечалось, якобы он уже проходит плановое обследование.

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