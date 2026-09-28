Уход за внешностью давно перестал быть исключительно женской заботой. Мужчины следят за кожей, волосами, фигурой и даже обращаются к пластическим хирургам. Но в погоне за идеальным образом некоторые готовы идти на экстремальные меры — от болезненных операций до опасных экспериментов с собственным телом.

Зачем мужчины ломают кости ради роста и пытаются изменить форму ушей, носа и скул? Какие косметологические процедуры действительно помогают, а где начинается опасная гонка за внешностью?

Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Золотой миллиметр: зачем мужчины ломают себе ноги

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Ради высокого роста некоторые мужчины готовы вынести настоящую средневековую пытку — сломать бедренные кости и вставить металлический стержень. Такая операция помогает удлинить нижние конечности. Вот только бонусом к заветным сантиметрам могут присоединиться проблемы с суставами и хроническая боль.

«Следует понимать, что это достаточно серьезное хирургическое вмешательство. Оно очень длительное, очень болезненное. Очень большой период реабилитации предстоит таким пациентам. Бывают и такие истории, когда нога, грубо говоря, двигается, но пропала чувствительность в том или ином месте», — объясняет травматолог-ортопед Алексей Тыщенко.

Уши как цветная капуста, сломанные скулы и нос: мужская гонка за брутальностью

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От попыток соответствовать мужским стандартам красоты страдают не только ноги. Чтобы добавить брутальности, молодые люди отдают подпольным салонам немалые деньги за поломку ушей.

«Формируется так называемое ухо борца, и внешне оно выглядит как цветная капуста. Если у человека есть хронические заболевания, которые снижают иммунитет, то воспалительный процесс может дальше распространиться на среднее ухо. И в таком случае, конечно, человек теряет слух, и при запущенном воспалительном процессе могут быть и внутричерепные осложнения в том числе», — объясняет оториноларинголог Гюнель Махмудова.

Скулы и нос тоже стало модно подвергать сомнительным экспериментам, причем в домашних условиях. Пугающий тренд получил название «бонсмешинг». Подростки уверены, если разбить кость или хрящ, черты лица станут более мужественными. Но на деле это повреждает плотную сеть сосудов и даже грозит потерей зрения.

«Это может привести к выраженной деформации хрящей носа, могут быть серьезные осложнения в виде сепсиса и закончиться инвалидностью», — отмечает Гюнель Махмудова.

Ботокс для мужчин: не только против морщин

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К счастью, на радикальные меры идут далеко не все представители сильного пола. Гораздо чаще мужчины ограничиваются походом к косметологу. Например, для борьбы с хмурым взглядом некоторые делают ботокс в межбровную зону. Но на этом возможности ботулинотерапии не заканчиваются. Ее применяют и для лечения гипергидроза — избыточного выделения пота.

«Ботулотоксин типа А у нас блокирует ацетилхолин (химическое вещество, которое участвует в передаче нервных импульсов. — Прим. ред.), тем самым блокирует потовую железу, и пациент не страдает от гипергидроза, допустим, в подмышечных впадинах, на ладонях или при подошвенном гипергидрозе. Перед каждой процедурой мы обязательно проводим тест Минора или по-другому называется йодно-крахмальная проба.

При реакции йода с крахмалом там, где гиперактивность потовых желез, цвет меняется от темно-синего до фиолетового. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы понять локализацию гиперактивных потовых желез и также следить за динамикой. Лечение ботулотоксином типа А держится от трех до шести месяцев», — поясняет эндокринолог, косметолог Напият Сулейманова.

Мужская грудь по стандарту: новая граница пластики

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Границы пластической хирургии для сильного пола также расширяются. В числе неожиданных мужских бьюти-трендов — пластика молочных желез.

«Удаление гинекомастии — это операция, когда у мужчины форма груди более конусовидная, более женская, когда есть либо увеличение грудной железы под соском, либо когда избыточные жировые отложения в области груди, и, соответственно, они тоже придают более женский вид мужской груди», — рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Астамур Карчаа.

Устранять физические недостатки, которые мешают почувствовать уверенность в себе, не стыдно. Но важно оценивать риски и учитывать возможные осложнения. И помните, настоящая мужественность измеряется поступками, а не внешними данными.