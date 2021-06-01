«Световое шоу»: волна солнечной плазмы накроет Землю в первый день лета

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Анна Васильева
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1 июня люди могут столкнуться со сбоями в работе радиосвязи и навигации.

«Световое шоу»: волна солнечной плазмы накроет Землю в первый день лета

Фото: depositphotos / sdecoret

В первый день лета до Земли дойдет облако плазмы, выброшенное Солнцем 28 мая. Об этом сообщили на портале spaceweather.com.

По словам ученых, это станет самым ярким и быстрым выбросом из атмосферы Солнца, зафиксированным в новом, 25-м солнечном цикле.

До нашей планеты дойдет лишь периферическая часть волны плазмы. Тем не менее, 1 июня людям стоит быть готовыми к незначительны геомагнитным бурям класса G1. Из-за них могут возникнуть сбои в работе радиосвязи и навигации. А жителей приполярных широт ждет «световое шоу». Они смогут увидеть яркое северное сияние.

Ранее 5-tv.ru писал, что впервые за последние полвека россиянам удастся увидеть особый вид солнечного затмения. Это произойдет 10 июня и ознаменует собой окончание коридора затмений, стартовавшего 26 мая с лунного затмения.

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