Не дожили до 40 лет: Актрисы, которые умерли молодыми

Слава, миллионы поклонников и связи не способны уберечь от смерти. Легенда Голливуда Мэрилин Монро умерла в 36 лет, а звезды 90-х Елены Майоровой не стало в 39 лет. Кто из знаменитых российских и зарубежных актрис не дожил до 40 лет, рассказывает 5-tv.ru.

Шэрон Тейт — 26 лет

Актриса была восходящей звездой Голливуда и женой режиссера Романа Полански. За свою короткую жизнь Шэрон Тейт успела сняться в нескольких известных фильмах. Она появилась в «Бале вампиров», «Долине кукол» и «Глазах дьявола». Тейт и трое ее друзей были зверски убиты членами секты «Семья» Чарльза Мэнсона ночью 9 августа 1969-го. Актриса находилась на девятом месяце беременности, но последователей Мэнсона это не остановило: они нанесли девушке 16 ножевых ранений.

Шэрон Тейт на момент убийства была беремена. Фото: Kinopoisk.ru

Роман Полански тяжело пережил потерю жены и нерожденного ребенка. Горе режиссера отразилось в его фильмах. Историю Шэрон Тейт несколько раз экранизировали. В 2019-м вышел фильм «Призраки Шэрон Тейт», где актрису сыграла Хилари Дафф. Режиссер Квентин Тарантино снял «Однажды в… Голливуде», где сюжетные линии переплетаются с трагическими событиями в 1969-м.

Мария Зубарева — 31 год

Актриса стала известной благодаря фильму «Мордашка», где она играла вместе с Дмитрием Харатьяном, и сериалу «Мелочи жизни». Кроме ролей в кино, Мария Зубарева служила в театрах драмы имени Пушкина и Романа Виктюка.

Актриса Мария Зубарева в к/ф «Мордашка», 1990-й. Фото: Kinopoisk.ru

Мария Зубарева была успешна и в личной жизни. Она трижды была замужем. От первого мужа — музыканта Бориса Кинера — актриса родила дочь Анну. От третьего супруга появились близнецы Роман и Елизавета. После рождения детей у Марии начало ухудшаться здоровье. Она полагала, что это последствие тяжелых родов, обследование показало, что у Зубаревой рак груди четвертой стадии.

Будучи смертельно больной, актриса продолжала сниматься в сериале «Мелочи жизни». Она скрывала диагноз от коллег по проекту и до последнего верила, что завершит его. Мария Зубарева умерла 23 ноября 1997-го. Роль ей закончить не удалось: по сюжету ее героиня погибла в автокатастрофе.

Бриттани Мерфи — 32 года

Американская актриса стала популярной в 90-х, когда сыграла роль в молодежной комедии «Бестолковые». Бриттани Мерфи также появилась в фильмах «Молодожены», «Городские девчонки» и «Восьмая миля». Ее популярность начала падать вниз во второй половине 00-х. В апреле 2007-го Бриттани Мерфи нашла свою любовь и вышла замуж за британского сценариста Саймона Монджека. В Голливуде его недолюбливали и считали «темной лошадкой». Общественность не понимала выбор красотки Бриттани: Саймон был несимпатичен, тучный и с сомнительной репутацией. Но девушка не обращала внимание на чужое мнение. Пара выглядела счастливой и приобрела дом на голливудских холмах за четыре миллиона долларов.

Актриса Бриттани Мерфи в к/ф «Городские девчонки», 2003-й. Фото: Globallookpress.com © KPA

Жизнь актрисы оборвалась 20 декабря 2009-го от остановки сердца, спровоцированное пневмонией и вторичными факторами — железодефицитной анемией и передозировкой лекарственными препаратами. Бездыханное тело Мерфи обнаружила ее мать. В феврале 2010-го стало известно, что Бриттани Мерфи принимала большое количество лекарств от инфекции дыхательных путей. Смерть актрисы признали несчастным случаем. Меньше чем через год в том же доме скончался и муж актрисы. Причины смерти Саймона Монджека были точно такими же, как у его жены. Ходили слухи, что супругов убил смертельно опасный грибок, который «жил» в доме.

Джейн Мэнсфилд — 34 года

Мэнсфилд была не только секс-символом 50-х и моделью Playboy, но и известной киноактрисой. Она запомнилась ролями в фильмах «Эта девушка не может иначе» и «Заблудившийся автобус», который принес ей «Золотой глобус» как «Лучшей начинающей актрисе». Из-за модельной деятельность ее популярность в кино начала падать: режиссеров не устраивало, что Джэйн Мэнсфилд продолжает позировать для мужских журналов. Она не растерялась и создала собственное шоу в Лас-Вегасе, которое по слухам приносило ей по 35 тысяч долларов в неделю. Мэнсфилд сравнивали с Мэрилин Монро из-за типажа и откровенных нарядов.

Модель и актриса Джейн Мэнсфилд в к/ф «Эта девушка не может иначе», 1956-й. Фото: Globallookpress.com © Twentieth Century Fox

К сожалению, как и ее конкурентку, Джейн Мэнсфилд постигла трагическая участь. Во-первых, она, как и Мэрилин Монро, была замужем три раза. Правда, Мэнсфилд оставила после себя наследников: в трех браках у нее родилось пятеро детей. Во-вторых, судьба уготовила ей короткую жизнь. 29 июня 1967-го актриса, ее новый возлюбленный, личный водитель и трое детей поехали в Новый Орлеан, где Джей должна была дать интервью. По пути автомобиль столкнулся с фурой: все взрослые погибли на месте, а дети отделались ушибами.

Ирина Метлицкая — 36 лет

Метлицкая была одной из самых красивых актрис позднего советского кинематографа. В кино она попала случайно. Ирина решила поступать в Белорусский университет на физико-математический факультет. В это же время режиссер Игорь Добролюбов искал актеров для нового фильма «Расписание на послезавтра», сюжет которого разворачивался в физико-математической школе. Добролюбов увидел Ирину Метлицкую и предложил ей роль. Его поразили большие грустные глаза девочки.

Ирина Метлицкая. Фото: Kinopoisk.ru

После дебюта в кино Ирина захотела стать актрисой и поступила в Щукинское училище. Уже на четвертом курсе Метлицкую приняли в труппу театра «Современник». Ей сразу доверили сложные роли, режиссеры засматривались на молодую актрису и пытались переманить ее в свои театры. Девушке удалось обратить на себя внимание и во «взрослом» кинематографе. Она снялась в фильмах «Личное дело судьи Ивановой», «Радости земные» и «Куколка».

В 1995-м Ирине Метлицкой поставили страшный диагноз — рак крови. Но она продолжала выходить на сцену и сниматься в кино. Последний фильм с участием актрисы «Черная вуаль» вышел в том же году. Режиссер Владимир Соловьев мечтал снять Метлицкую в роли Анны Карениной, но не нашел финансирования. 5 июня 1997-го Ирина умерла. Муж актрисы Сергей Газаров до последнего бился за жизнь любимой жены: он возил ее на операцию во Францию, но хирургическое вмешательство не спасло ей жизни. У Метлицкой остались двое сыновей — Никита и Петр.

Мэрилин Монро — 36 лет

Актриса была иконой золотого века Голливуда. Мэрилин начинала карьеру с модельного бизнеса: она позировала для мужских журналов и рекламы в стиле пинап. К середине 40-х Монро успела появиться на 33 обложках журналов. В те же годы она подписала свой первый контракт с киностудией 20 Century Fox и сменила имидж: перекрасилась, сделала ринопластику и пластическую операцию на челюсти. Первые годы в Голливуде не принесли известных ролей.

В жизни Мэрлин Монро было много тайн. Фото: Kinopoisk.ru

Ее путь к мировому успеху начался с фильма «Все о Еве». Пик карьеры Монро пришелся на середину 50-х. Именно в эти годы она сыграла в известных фильмах «Джентльмены предпочитают блондинок», «Как выйти замуж за миллионера», «Зуд седьмого года». Кинокритики не воспринимали ее как серьезную актрису, ведь Мэрилин в основном выбирала однотипные роли легкомысленных и глуповатых красоток. Но легендарная комедия в «Джазе только девушки», где она сыграла роль Душечки, наконец-то принесла ей авторитет. Мэрилин Монро даже получила «Золотой глобус» за «Лучшую женскую роль — комедия или мюзикл».

После триумфа в фильме Билли Уайлдера карьера актрисы пошла на спад. У нее ухудшились отношения с 20 Century Fox, а после срыва съемок фильма «Что-то должно случиться», студия разорвала с Монро контракт, предъявила ей иск на 750 тысяч долларов и распустила слухи о ее проблемах с психикой. Позже сотрудничество удалось наладить. В 1964-м планировалась премьера фильма «Что за путь!» с Мэрилин в главной роли. Этого не случилось — актриса неожиданно умерла.

Актриса Мэрилин Монро в к/ф «В джазе только девушки», 1959-й. Фото: Kinopoisk.ru

Тело Монро нашла домработница 5 августа 1962-го. Позже патологоанатомы выяснили, что актриса умерла еще 4 августа вечером. Причиной смерти стало отравление барбитуратами. В гибели актрисы видели криминал: количество веществ в организме превышало допустимый предел даже для передозировки. То есть, такое количество барбитуратов ей могли влить насильно. Но в связи с тем, что актриса была склонна к депрессиям и паническим атакам, полиция пришла к выводу, что смерть не была насильственной. Гибель кинозвезды до сих пор вызывает много вопросов.

Мэрилин Монро была замужем три раза. Ее последний муж — драматург Артур Миллер, из-за которого она приняла иудаизм. Брак распался в 1961-м. У нее было много любовников, которые заявляли о себе даже после смерти Монро. В прессе ходили слухи о романе с 35-м президентом США Джоном Кеннеди и его братом Робертом. В последние годы жизни актриса встречалась с певцом Фрэнком Синатрой и возобновила отношения со вторым бывшим мужем — бейсболистом Джо Ди Маджо. Из всех ее многочисленных мужчин только он пришел на похороны.

Наталья Юнникова — 37 лет

Юнникова начала карьеру на телевидении в начале 00-х. В те годы она вместе с мужем жила в Израиле, где Наталья работала в постпродакшене и в роли телеведущей на местном канале. Российская публика узнала об актрисе благодаря сериалу «Возвращение Мухтара». Наталья Юнникова играла одну из главных ролей — Василису Михайлову. Но в 2014-м ей пришлось уйти из-за неудачного романа с коллегой по съемочной площадке и нехватки времени на общение с сыном.

Фото: Kinopoisk.ru

Наталья Юнникова также снялась в «Татьянином дне», «Ермоловых» и «Кухне». 22 сентября 2017-м актриса потеряла сознание в собственном доме. Ее доставили в реанимацию одной из столичных больниц, где у Юнниковой произошло обширное кровоизлияние в мозг. Врачам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы, но 26 сентября она скончалась, не приходя в себя. Бывший муж актрисы Антон Федотов рассказал журналистам, что у Натальи Юнниковой был инсульт.

Елена Майорова — 39 лет

Путь на сцену дался ей не просто. Когда Елена Майорова окончила школу в родном Южно-Сахалинске, она отправилась поступать в театральное училище в Москву. С первого раза во МХАТ поступить не удалось. Чтобы не возвращаться на Дальний Восток, Майорова пошла в строительное ПТУ, которое окончила с красным дипломом и получила профессию изолировщицы. Со второй попытки Елену во МХАТ снова не взяли, но ей заинтересовался Олег Табаков, который набирал курс в ГИТИС и пригласил Елену.

Фото: Kino-teatr.ru

Дебют Елены Майоровой в кино состоялся в эпизодической роли в фильме «Вам и не снилось» в 1980-м. После окончания театрального вуза, ее зачислили в труппу театра «Современник», а режиссеры приглашали в интересные фильмы, но роли не всегда устраивали Майорову. Мэтры киноиндустрии видели ее простой женщиной из народа. Ее самыми известными фильмами были «Затерянный в Сибири», «Макаров», «Скорый поезд» и «На ножах». Майорова блистала и на театральной сцене, где сыграла много ролей героинь русских классиков.

Актриса была замужем дважды. С первым мужем Владимиром Чаплыгиным прожила недолго, а второй супруг — художник Сергей Шерстюк — был с Еленой до последнего дня ее жизни. Последние годы актриса была в депрессии из-за ролей, которые режиссеры предлагали ей в кино. Она выпивала, муж Сергей пытался помочь женщине, но не смог. Жизнь актрисы усложняла влюбленность в коллегу по фильму «Странное время» Олега Василькова.

Актриса Елена Майорова в к/ф «Скорый поезд», 1988-й. Фото: Kino-teatr.ru

Елена Майорова погибла при странных обстоятельствах 23 августа 1997-го. В тот день она отправила множество сообщений на пейджер Василькова, что умирает, просила его приехать. После актриса вышла в подъезд покурить и подожгла на себе одежу. С 85% ожогов тела она дошла до служебного входа театра имени Моссовета, чтобы попросить помощи. Елену Майорову госпитализировали, но она скончалась в тот же вечер. До сих пор не установлено, была ли смерть актрисы случайностью.