🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Геймченджер — буквально «тот, кто меняет правила». Модный современный англицизм. Так вот, сегодня вы — геймченджеры, Раки! Большинство людей работает ради денег, но у вас есть отличная возможность сделать так, чтобы деньги работали на вас. Откажитесь от неразумных трат, сберегите, инвестируйте. Запасливость и практичность — это то, что спасет вас в черный день.

Возлюбите себя, Близнецы! Иногда это все, что нужно, чтобы пережить бурю. Когда вы обнаружите, что вас не устраивает текущее положение, позвольте себе встать на первое место. Когда сделаете ключевой выбор, обстоятельства изменятся вместе с вами. Будьте готовы ко встрече с людьми, которые готовы уважать вас и ваше личное пространство.

Тельцы, чувствуете ли вы, что связь с неким человеком начинает вмешиваться и в влиять на вашу жизнь, на ваши отношения с родными и близкими? Время пересмотреть сомнительные контакты. Вы можете оказаться на распутье. Куда идти, как действовать, что говорить? Сегодня нельзя отдавать предпочтение чему-то одному: слушайте сразу и разум, и сердце.

На пути духовного развития, Овны, вас ожидает множество демонов. И большинство из них в вашей голове. Поэтому сегодня будьте особенно бдительны — не предаетесь ли вы саморазрушению? Осознайте ограничения, которые мешают вашим возможностям. Возможно, вы сейчас связаны какими-то токсичными отношениями. Самое время их пересмотреть. Точно ли они идут вам на пользу?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 июня, когда убывающая Луна находится в созвездии Рыб, представителям многих знаков зодиака будут легко даваться любые дела, связанные с общением. Звезды говорят, что переговоры, решения на совещаниях, знакомства — все это в будущее приведет к благоприятным событиям. А потому сегодня не рекомендуется уворачиваться и избегать контактов с окружающими. Идите на встречу тем, кто намерен установить с вами связь.

♌ Лев

Термин «безусловная любовь» часто используется, однако, что на самом деле он означает? И как научиться любить безоговорочно? Вы не можете переделать человечество, Львы. Вы можете лишь показать им истину. Только ненавязчиво, мягко. Отказ от ваших надуманных представлений и принятие ваших близких, со всеми их недостатками, может значительно улучшить вашу жизнь, да и их тоже. Если есть что-то, что вы хотели сказать в любви, раскройте свое сердце близкому человеку.

Космический совет: подарите людям в вашей жизни свою безусловную любовь.

♍ Дева

Когда вы раскрываетесь любви, вы расчищаете вокруг себя место для правильных людей, которые делают вашу жизнь более насыщенной, а вас более счастливыми. Пришло время навести порядок в романтическом аспекте вашей жизни. Если вы давно никак не выражали свою любовь, произнесите волшебные слова. Что за жизнь без небольшого количества адреналина? Перемежайте огонь с нежностью и чувственными играми.

Космический совет: ничто не принесет вам больше радости, чем выражение того, что у вас на сердце.

♎ Весы

Несколько направлений деятельности в извечном стремлении объять необъятное — проклятие современного общества. Если вы сейчас заняты во множестве проектов, сейчас самое время остановиться и осмотреться, возможно пришла пора менять не просто работу, а вообще — сферу деятельности. Проект, который вы считали недоступным из-за ваших незначительных способностей, заслуживает вашего пристального внимания. Весы, пересмотрев свои приоритеты, вы сможете победить.

Космический совет: направьте энергию на самый ценный проект.

♏ Скорпион

Расправьте крылья! Страстные натуры Скорпионы, сегодня самое время разделить самые яркие эмоции со своей семьей. Одиноким хорошо бы провести время в большой шумной компании — есть вероятность, что эти посиделки станут началом нового романа. В путешествии ведите себя как аборигены, это изменит ваше представление о мире. Рост и расширение — ваши основные слова в вопросах, связанных с работой. Пришло время размыть и географические границы в вашей профессиональной жизни.

Космический совет: откройте свое сердце для всего нового.

♐ Стрелец

То, на что вы надеялись и молились, наконец должно стать реальным. Но не вините себя, если чересчур блаженная улыбка вызывает у вас проблемы с коллегами. Это не ваша вина, что они не наткнулись на эликсир счастья. Чтобы поднять дзен на ступеньку выше, уделите время своему любимому занятию — например, пению в душе или игре с домашним питомцем. Вы даже можете посетить кружок медитации или исцеления, где вы сможете пообщаться с единомышленниками и поделиться своими знаниями. Космический совет: не стесняйтесь быть счастливыми! ♑ Козерог

С таким большим количеством событий на этой неделе вы обнаружите, что любовь и романтика отошли на второй план. Вместо того, чтобы жаловаться на нехватку времени со своим возлюбленным, откровенно и честно поговорите о своих желаниях. Вы найдете способ скорректировать расписание друг друга, чтобы насладиться любовью.

Космический совет: если хотите любви — не молчите!

♒ Водолей

Ваши управленческие навыки могут быть проверены сегодня. Вы достигли больших результатов, но выдержите ли вы это? Знайте о своих ограничениях, Водолеи! Позвольте себе обратиться за помощью. Для некоторых станет яснее необходимость в агенте или менеджере. Не бойтесь доверить свои дела близкому человеку. Кроме того, звезды говорят, если вы что-то действительно ищите, то вы это найдете. Так что сосредоточьтесь на отправке правильного намерения в космос.

Космический совет: не бойтесь делегировать обязанности.

♊ Рыбы

Рыбы, звезды предвещают вам надежду и исцеление. Что это значит? Наконец-то день сложится для вас удачно. Все неприятности останутся в прошлом, и вы начнете совершенно новую жизнь. На вашем лице появится улыбка, которая притянет окружающих, а вслед за ними успех и счастье. Древнейшая прорицательница говорила: «Приходит свет, чтобы вернуть все, что украла тьма». Запомните эти слова. Впрочем, не забывайте, что надеяться только на судьбу — глупо. Вы являетесь творцом собственной жизни, поэтому не бойтесь рисковать и нарушать правила. Ваше счастье только в ваших руках.

Космический совет: сверните горы!

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