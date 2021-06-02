Помочь или не мешать? ТОП-3 ошибок родителей при подготовке детей к ЕГЭ

В России 31 мая стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов. Кто-то уже успел попробовать свои силы на тестировании по химии, литературе и географии, кому-то только предстоит пройти испытания по другим предметам. Однако совершенно точно ясно, что нервы на пределе у всех.

Детскому психологу Полине Заргаровой неоднократно задавали вопрос, как уберечь неопытных школьников от нервных срывов во время экзаменов и получить максимально возможные баллы на ЕГЭ. Эксперт считает, что прежде всего и педагогам, и детям нужно сохранять спокойствие.

Ситуация SOS

Как бы не ругали взрослые систему ЕГЭ, отменять ее пока не собираются. А потому стоит абстрагироваться от негативных мыслей и направить силы на созидание, считает Полина Заргарова.

Психолог отметила, что главная ошибка родителей выпускников — отказ от участия в подготовке к их экзаменам. Некоторые уверены, что и школьной программы достаточно для изучения предмета. Но к сожалению, это не так. Часто детям преподают лишь основы дисциплины, не погружая в важные детали. ЕГЭ же успешно сдаст тот ученик, кто прекрасно ориентируется в нюансах.

«Ребенку однозначно необходима помощь. Это может быть помощь в форме репетиторов, посещения дополнительных занятий, подготовительных курсов. Может быть, родители сами готовы помогать», — сказала эксперт в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Гиперопека

В период подготовки к экзаменам Полина Заргарова призывает родителей не впадать в крайности. Так, если они возьмут всю ответственность за происходящее на себя, ребенок вряд ли принесет положительную оценку.

В данном случае имеет место отсутствие мотивации у школьника. Несовершеннолетний понимает, что за него все решат — найдут репетиторов, будут водить по кружкам за ручку, напомнят о расписании занятий — и теряет интерес к процессу. Ребенку становится безразлично, куда поступать и кем работать. А зачем переживать, если за него все выбрали?

«Если нет мотивации для занятий, то знания не будут укладываться в голове. Ребенок должен захотеть выучить материал, чтобы это пошло ему на пользу», — подчеркнула психолог.

Время упущено

Третья ошибка родителей учеников, которая часто приводит к плачевным последствиям — потеря бдительности. Близкие должны заранее объяснить своему чаду, что по окончании школы его ждут серьезные экзамены и лучше было бы заранее определиться с вектором интересов и профессией.

Полина Заргарова напоминает, что за два месяца до выпускного восполнить пробелы в знаниях школьной программы, а также «записать на подкорку» новую, дополнительную информацию с курсов просто невозможно. Также невозможно за короткий промежуток времени привыкнуть к самой процедуре сдачи ЕГЭ. Из чего следует важный вывод: готовиться к экзаменам нужно за несколько лет.

«Углубленное изучение предметов ребенок должен начинать сильно заранее — за год, за два, а то и за пять лет. <…> В таком случае материал действительно будет укладываться в голове и принесет больше пользы. Всем желаю хорошей сдачи экзаменов. Самое главное — сохранять спокойствие и доброжелательное отношение к своему ребенку», — заключила Полина Заргарова.

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