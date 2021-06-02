Венера в Раке: какие знаки зодиака почувствуют влияние планеты любви больше всех

Сегодня, 2 июня, Венера ингрессирует, переходит в созвездие Рака и будет там находиться вплоть до 27 июня. Что значит транзит Венеры 5-tv.ru рассказала астролог с 10-летним стажем Анастасия Широкова.

В астрологии Венера — планета любви и красоты, говорит Анастасия. Она отвечает за то, как мы можем достигать чувства гармонии. Когда мы разрешаем себе чувствовать, ощущать этот мир кончиками пальцев, получать удовольствие, тогда мы наполняем себя энергией мира.

«Если в вашей натальной карте есть Венера в Раке значит вы сейчас проживаете ее возвращение. Это очень интересный и важный период, который случается раз в год, и в этот момент вы заново проживаете все то, что эта планета привносит в вашу жизнь», — обращает внимание астролог.

Как узнать, есть ли в вашей карте Венера в Раке? Все просто — обычно Венера не отходит далеко от Солнца, максимум — на пару знаков зодиака. Поэтому Венера в знаке Рака наверняка есть у тех, кто родился под знаками Тельца, Близнецов, Рака, Льва или Девы.

Какие они — люди с Венерой в Раке? Поскольку эта планета находится в гостях у Луны, то Венера приобретает лунные качества.

«Такие люди обычно — нежные, впечатлительные натуры, тонко чувствующие настроения людей. Они обычно очень творческие, очень домашние. Но при этом им часто свойственны капризы, а на фоне ранимости — склонность ко всяким злоупотреблениям. Особенно по причине несчастной любви, которую люди с Венерой в Раке переживают очень сложно» - говорит Анастасия.

Кто же еще окажется под влиянием транзита Венеры в Рак? Прежде всего — водные (Рак, Скорпион, Рыбы) и земные (Телец, Дева, Козерог) знаки зодиака. Они почувствуют прилив сил.

«Знакам же Огня и Воздуха, чтобы максимально реализовать энергию транзитной Венеры, в этом месяце стоит заняться домом, уделить внимание семье, особенно детям и женщинам, за благополучие который в астрологии отвечает Луна», — дает совет астролог.

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