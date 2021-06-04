🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Внутренний мир — это место, где живет магия. Сегодня вы особенно созвучны своей духовной стороне, впервые за долгое время. Не упустите этот шанс, Раки. Помешать вам может только потребность в одиночестве. Чувство естественное, но далеко не всегда полезное и позитивное. Найдите баланс между временем «я» и временем «мы».

Пока кто-то еще только начинает чувствовать искорки, другие уже думают о том, как перевести отношения на новый уровень. Атмосфера позитива окружает вас, Близнецы, показывая, что все происходит в соответствии с общим планом Вселенной. Не бойтесь раскрывать окружающим свои истинные желания. Жить в мире было бы намного проще, если бы все были предельно откровенны друг с другом. Даже если такое невозможно, то зачем тайны среди близких?

Чтобы установить или разорвать отношения, нужны двое. В этом есть глубокая мысль, Тельцы. Решив текущие проблемы, подумайте, как вы можете инвестировать одновременно и в себя, и в союз с возлюбленным. Для некоторых этот день станет поворотным с точки зрения финансов. Гнездышко, которые вы планируете свить, требует вашего внимания.

Что вы делаете, когда что-то разваливается у вас на глазах? Вы пытаетесь все соединить или же смиренно принимаете удар судьбы? Нет ничего плохого в реанимации отношений, если оба человека в этом заинтересованы. Но если вы единственный, кто реально предпринимает какие-то шаги в этом направлении, то в конце концов обиды возьмут свое. Необходимо сконцентрироваться на вопросах, которые мешают двигаться дальше. На настоящих, укоренившихся проблемах, которые не дают вам налаживать отношения с окружающими.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 июня, когда убывающая Луна находится в знаке Овна, представители многих знаков зодиака почувствуют прилив энергии. Однако совсем не положительной. Некоторым будет непросто сдерживать свои чувства и эмоции, из-за чего велик риск возникновения ссор и конфликтов. Постарайтесь быть менее импульсивными. Некрасивые ситуации, которые могут случиться сегодня, в будущем могут обернуться для вас серьезными проблемами.

♌ Лев

Если вы не готовы расширить круг своих обязательств, это нормально. Однако хранение их в потаенной части сознания только усложнит ситуацию. Ясность и общение, с другой стороны, помогут вам переместиться в лучшее место. Если вы чувствуете, что вокруг вас есть люди, скрывающие свои истинные лица под масками, то вы, вероятно, правы. Но для того, чтобы освободить место для аутентичных соединений, нужно сбросить маски и начать быть самими собой.

Космический совет: честность и ясность — прежде всего!

♍ Дева

Пришло время перенести жизнь из онлайн-мира в мир-оффлайн. Даже тысячи сообщений со смайликами-сердечками не сравнятся с реальным поцелуем. Пора проверить, работают ли ваши чары в мире без гаджетов. Сходите на пару свиданий, и все узнаете. Для некоторых из вас пришло время активных действий. Помните, что люди не всегда меняются. Действуйте осторожно. Вам стоит быть уверенными в том, во что вы ввязываетесь.

Космический совет: сосредоточьтесь на своих ощущениях.

♎ Весы

Не ваш цирк, не ваши обезьяны, Весы. Вселенная просит вас расставить приоритеты. Необходимо выйти из вашей трехмерной реальности и отправиться к более высоким уровням сознания. Вам предстоит путешествие в другие сферы, знакомство с вашими духовными наставниками и вручение ваших тотемов. Звучит как вечеринка в раю? В действительности же, вам наконец стоит обратить внимание на себя. Помните, не каждый заслуживает вашего времени и энергии.

Космический совет: обратитесь к более высоким уровням сознания.

♏ Скорпион

Скорпионы, да вы просто боги секса! Присмотритесь: любовники буквально встают к вам в очередь в надежде на ваше внимание! Но вы уже знаете, с кем хотели бы продолжить общение — сосредоточьтесь на этом человеке. Двери удовольствия и чувственности открываются для вас. Позвольте себе любить и быть любимым.

Космический совет: сосредоточьтесь на общении с теми, кто вам наиболее симпатичен.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы знаете, что говорит современное поколение? Мы живем один раз. Так что живите полностью. Вы ведь не хотите жалеть о том, что ваша жизнь оказалась просто ожиданием между рождением и смертью? Создайте список того, о чем давно мечтали, но не решались сделать, и в ближайшее время посвятите себя вычеркиванию пунктов один за другим. Мечтаете о том, что не можете выполнить прямо здесь и сейчас? Рассмотрите менее масштабные желания, а эти ненадолго отложите. Космический совет: живите здесь и сейчас! ♑ Козерог

Любовь, в которой нет свободы — это любовь вообще? Вы идете по жизни с человеком, но у каждого эта жизнь своя — и это нормально. Перестаньте контролировать тех, кого вы любите, или направлять ход их жизни. Вы будете счастливее, когда просто поможете друг другу идти путем, который выбрал каждый из вас. Это свобода, которая даст вашей любви пространство, необходимое для ее роста и развития. Взаимопонимание — лучший подарок, который вы можете привнести в ваши отношения.

Космический совет: перестаньте контролировать тех, кого любите.

♒ Водолей

Водолеи, звезды предвещают вам надежду и исцеление. Что это значит? Наконец-то день сложится для вас удачно. Все неприятности останутся в прошлом, и вы начнете совершенно новую жизнь. На вашем лице появится улыбка, которая притянет окружающих, а вслед за ними успех и счастье. Древнейшая прорицательница говорила: «Приходит свет, чтобы вернуть все, что украла тьма». Запомните эти слова. Впрочем, не забывайте, что надеяться только на судьбу — глупо. Вы являетесь творцом собственной жизни, поэтому не бойтесь рисковать и нарушать правила. Ваше счастье только в ваших руках.

Космический совет: приготовьтесь к белой полосе в своей жизни.

♊ Рыбы

Рыбы, Вселенная от вас в восторге. Вы чувствуете насколько гармоничны? Это потому, что вы слушаете свое сердце. Не пугайтесь, если вам в какой-то момент покажется, что вы запутались и идете не в ту сторону. Знайте, скорее всего, вы пытаетесь вписаться в определенный стереотип. Оно вам надо? Решайте сами. Тема для размышления сегодня: что делает вас счастливыми? Как увеличить способы воссоединения с вашей подлинной природой?

Космический совет: любите то, что вы делаете и делайте то, что любите.

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