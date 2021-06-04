Начались осложнения: беременной Меган Маркл понадобилась помощь врачей

Миллионы жителей Великобритании и всего мира следят за жизнью принца Гарри и его жены. Меган Маркл должна родить второго ребенка в ближайшее время. Герцоги Сассекские утверждают, что наслаждаются совместным временем, хотя инсайдеры уверены, что дело обстоит иначе. Источник, близкий к Меган, рассказал изданию In Touch, что вторая беременность стала для нее настоящим испытанием.

«Меган не спала, у нее сильная тошнота, и ей пришлось отменить пару профессиональных обязательств», — говорит инсайдер.

По его словам, у Маркл появилась бессонница. Кроме того, герцогиню очень часто тошнит: в первом триместре ее тошнило не только утром, а весь день. Когда период токсикоза прошел, Маркл стало лучше, но полностью тошнота не прошла. Меган обеспокоена, ведь этот симптом на последнем триместре означает осложнения. Она даже вызвала себе врачей.

Первая беременность Маркл протекала очень хорошо: у жены принца Гарри почти не было проблем с самочувствием. Патологическая тошнота, которая беспокоит Меган во время беременности вторым ребенком — симптом, хорошо знакомый Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма рассказывала, что страдала им во время всех трех беременностей, но, несмотря на опасения, родила здоровых детей.

Вынашивать ребенка Меган Маркл осталось недолго. В семье принца Гарри ждут девочку: об этом мужчина сообщил Опре Уинфри. Гарри и его первенец Арчи не могут дождаться встречи с новым членом семьи — как и весь мир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно, какое имя для малышки могут выбрать принц Гарри и Меган Маркл.