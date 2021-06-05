🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в Овне советует отложить любые дела, которые требуют точности и продуманности. Каждая упущенная сегодня мелочь может обернуться большим провалом.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июня, когда убывающая Луна находится в знаке Овна, любые переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Звезды советуют в этот день общаться с другими людьми без грубой силы и конфликтов. Также 5 июня не стоит приступать к каким-то новым делам, а лучше закончить то, до чего уже долгое время не доходили руки.
♈ Овен
Чаще всего вы точно знаете, что вам нужно делать в той или иной ситуации. Так почему же продолжаете слушать мнение посторонних людей? У вас есть выбор: довериться своим инстинктам и прислушаться к голосу интуиции, или разрешить другим вершить вашу судьбу. Задумайтесь!
Космический совет: доверяйте своим инстинктам.
♉ Телец
Тельцы, вы чувствуете себя счастливыми? Если нет, подумайте, чего вам не хватает. Велика вероятность, что вы нуждаетесь в любви. Сейчас лучшее время проявления чувств и завязывания романтических романов. Дайте волю своим желаниям и не бойтесь быть отвергнутым. Лучше один раз попробовать, чем всю жизнь кусать локти.
Космический совет: закрутите роман и ни о чем не задумывайтесь.
♊ Близнецы
Близнецы, не исключено, что сегодня вы станете крайне чувствительны, впечатлительны и в большей степени склонны к обидам. Это состояние отразится не только на личных взаимоотношениях, но и на деловых. Поэтому постарайтесь перенести важные встречи и сделки на другой день.
Космический совет: отложите решение финансовых вопросов на другой день.
♋ Рак
Вам стоит перестать воспринимать обиды, причиненные другими людьми как проблемы. Посмотрите на негативные ситуации как на урок. Будьте благодарны этому опыту за то, что он сделал вас сильнее. Очень скоро вы поймете, что стали совсем другим человеком.
Космический совет: посмотрите на негативные ситуации как на урок.
♌ Лев
Не ищите коротких путей, Львы. Не существует такой волшебной формулы, которая поможет быстро решить любую проблему. Каждая трудность — повод задуматься: действительно ли я прикладываю достаточное количество усилий для того, чтобы жить без проблем. Звезды советуют выстроить подробный план действий и беспрекословно ему следовать. Тогда вам удастся добиться желаемого.
Космический совет: не ищите коротких путей.
♍ Дева
Все, что вы сейчас переживаете — результат действий, совершенных ранее. И если вам не нравится то, что вы видите, значит стоит приложить все силы для того, чтобы исправить ситуацию. Главное не позволяйте неприятностям или неудачам сбить вас с толку.
Космический совет: не позволяйте неудачам сбить вас с толку.
♎ Весы
Весы, ключом к тому, чтобы оставаться открытым, является преодоление страхов, которые держат вас в плену. Постарайтесь избавиться от них. Напишите на бумаге о том, что наводит на вас ужас при упоминании, а затем сожгите листок. Конечно, все проблемы не уйдут разом, но вам станет легче.
Космический совет: избавьтесь от страхов.
♏ Скорпион
Скорпионы, вам необходимо достичь гармонии в отношениях с собственным «я». Вы требуете от себя слишком многого. Нельзя нравиться всем, невозможно угодить каждому и при этом быть счастливым. Поймите, что ваша жизнь находится только в ваших руках.
Космический совет: полюбите себя.
♐ Стрелец
Стрельцы, хорошая новость. Вы больше не будете следовать плану, который вам не нравится. К тому же, вам не придется ублажать других, чтобы искать их одобрения или поддерживать определенные отношения. Полностью погрузитесь в процесс открытия новых аспектов вашей личности. И не спешите связывать себя узами обязательств.
Космический совет: исследуйте новые аспекты своей личности.
♑ Козерог
Козероги, бывает так, что идеи, которые когда-то казались гениальными, теряют смысл. И это нормально. Если то, что вы делали раньше, стало вам не интересно, отчаиваться не стоит. Случившуюся «неприятность» стоит обернуть в пользу и открыться чему-то новому.
Космический совет: смело открывайтесь всему новому.
♒ Водолей
Пришло время ослабить хватку. Сейчас самое время для того, чтобы подвести промежуточные итоги года и понять, в каком направлении стоит двигаться дальше. Звезды также советуют навести порядок в доме и разобраться, кто из окружения тянет вас назад. Избавьтесь от ненужных вещей и людей.
Космический совет: избавьтесь от ненужных вещей и людей.
♊ Рыбы
Вы заканчиваете неделю с ясной головой. Вы точно знаете, во что хотите излить свою энергию и как будете действовать дальше. Не брезгуйте работой руками. Старайтесь говорить правду, не лукавьте и не хитрите, а также не жалейте о сделанном.
Космический совет: говорите правду и не жалейте о содеянном.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, чья жизнь круто изменится летом 2021 года. Созвездия, особенно активные в теплое время года, принесут удачу и благополучие в жизнь тех, кому покровительствуют.
Читайте также
71%
0.01 88.75
-0.51
Нашли ошибку?