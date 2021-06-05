🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 июня, когда убывающая Луна находится в знаке Овна, любые переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Звезды советуют в этот день общаться с другими людьми без грубой силы и конфликтов. Также 5 июня не стоит приступать к каким-то новым делам, а лучше закончить то, до чего уже долгое время не доходили руки.

♈ Овен

Чаще всего вы точно знаете, что вам нужно делать в той или иной ситуации. Так почему же продолжаете слушать мнение посторонних людей? У вас есть выбор: довериться своим инстинктам и прислушаться к голосу интуиции, или разрешить другим вершить вашу судьбу. Задумайтесь!

Космический совет: доверяйте своим инстинктам.

♉ Телец

Тельцы, вы чувствуете себя счастливыми? Если нет, подумайте, чего вам не хватает. Велика вероятность, что вы нуждаетесь в любви. Сейчас лучшее время проявления чувств и завязывания романтических романов. Дайте волю своим желаниям и не бойтесь быть отвергнутым. Лучше один раз попробовать, чем всю жизнь кусать локти.

Космический совет: закрутите роман и ни о чем не задумывайтесь.

♊ Близнецы

Близнецы, не исключено, что сегодня вы станете крайне чувствительны, впечатлительны и в большей степени склонны к обидам. Это состояние отразится не только на личных взаимоотношениях, но и на деловых. Поэтому постарайтесь перенести важные встречи и сделки на другой день.

Космический совет: отложите решение финансовых вопросов на другой день.

♋ Рак

Вам стоит перестать воспринимать обиды, причиненные другими людьми как проблемы. Посмотрите на негативные ситуации как на урок. Будьте благодарны этому опыту за то, что он сделал вас сильнее. Очень скоро вы поймете, что стали совсем другим человеком.

Космический совет: посмотрите на негативные ситуации как на урок.