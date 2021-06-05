Моргенштерн закатил скандал из-за победы Реввы на премии Муз-ТВ и поссорился с Собчак

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Анна Васильева
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Эпатажный рэпер, приехал на мероприятие в инвалидном кресле и приковал к себе все внимание своими выходками.

Фото, видео: Instagram @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев — настоящее имя — Прим. ред.) устроил скандал на вручении премии Муз-ТВ. На мероприятие артист приехал в инвалидном кресле из-за проблем с почками. Но несправедливость заставила его вскочить из коляски и прямо на сцене устроить разборки.

Моргенштерн взбунтовался против решения назвать певцом года Александра Ревву, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков. Рэпер напомнил, что это зрительское голосование, и предложил сидящим в зале поддержать его аплодисментами.

«Я пришел сюда не за тарелкой, я пришел за правдой. Правда написана на моей шее. Муз-ТВ, вы говорите, что вы самая честная музыкальная премия. Почему ваш ведущий выигрывает номинацию? Если вы такие честные, покажите на экранах количество голосов», — заявил Моргенштерн.

После этого ведущая церемонии Ксения Собчак предложила проверить рэпера на наркотики, так как, «судя по глазам», он его не пройдет.

Перед этим, к слову, Моргенштерн уже успел поссориться с Собчак. Он проигнорировал журналистку, когда та в качестве ведущей премии подошла к нему с микрофоном и задала вопрос, как и другим участникам мероприятия. Но рэпер решил промолчать, равнодушно улыбнувшись. Тогда Собчак рассказала публике, что однажды ее продюсеры уже пытались договориться с Алишером на интервью. Но тот потребовал от журналистки пять миллионов рублей.

«Меня все боятся. Я думала, что Моргенштерн смелый человек: на коляске приехал, периодически какие-то выходы совершает, но нет, на меня у него смелости не хватает», — заявила Собчак.

После этого она пристыдила рэпера за то, что, будучи таким богатым человеком, он отказался говорить с ней бесплатно.

«Вы же богатый человек, вам же платят за концерты», — обратилась телеведущая к рэперу.

Разбавить монолог Ксении Анатольевны решил другой ведущий премии Дмитрий Нагиев. Он в шутку заявил, что больше бесплатно на одной сцене с Собчак не появится.

«А так можно было, да? Проси шесть миллионов, и мы вдвоем порвем эту дрянь», — сказал в шутку Нагиев Моргенштерну.

 

Видео: T.me @bloodysx

Ранее 5-tv.ru писал, что вручение премии запомнилась зрителям не только скандальными разборками, но и грандиозными примирениями. Так во время мероприятия «топор войны зарыли» Ксения Собчак и Тимати.

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