«Анорексия?» — Мирослава Карпович в купальнике напугала фанатов худобой
Звезда «Папиных дочек» отправилась в отпуск на Мальдивы с возлюбленным — актером Павлом Прилучным.
Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich
Актриса Мирослава Карпович снова напугала фанатов своей худобой. Девушка поделилась с подписчиками в Instagram снимком в купальнике с отдыха на Мальдивах, но вместо похвал получила лишь вопросы.
«Отпуск нам не снится, красота. Рай, очень-очень-очень», — написала Карпович в свойственной ей манере с помощью хештегов.
Некоторые фанаты искренне порадовались за свою любимицу, которая плещется в волнах Индийского океана. Тем более, что улетела Мирослава в отпуск в компании знаменитого возлюбленного — актера Павла Прилучного.
«Красота»;
«Медовый месяц?»;
«Вы такая легкая как птичка! Хорошего вам отдыха, Мира!»;
«Мирослава, вы шикарно выглядите!» — написали ее поклонники.
Но эту бочку меда разбавили ложкой дегтя те, кто уже не в первый раз волнуется о здоровье актрисы, известной своей стройностью.
«Анорексия? Мирослава, кушайте! У красивой женщины должен быть аппетит! Иначе мужики сбегут…»;
«Мира, кушаете, пожалуйста, кушайте;
«Ножки как палочки»;
«Боже, как Кощей тощая»;
«Это анорексия, лечись, пожалуйста», — появилось под снимками с отдыха.
Карпович всегда обладала модельными параметрами, так что на слухи об анорексии обычно реагировала со смехом. Однако недавно, пишет сайт KP.RU, она призналась, что живет от капельницы к капельнице из-за напряженного гастрольного графика. Так что волнение ее фанатов может быть обоснованным.
На Мальдивах Карпович с Прилучным сняли виллу площадью в 290 квадратных метров, расположенную прямо на пляже. Стоимость их дома с личным бассейном составляет более 100 тысяч рублей в сутки.
Актеры встречаются уже более года, но только недавно подтвердили статус пары. При этом в сети многие называют Карпович разлучницей, ведь они с Прилучным стали жить вместе сразу после его громкого развода с актрисой Агатой Муцениеце. У экс-супругов есть двое детей, которые живут с мамой.
Ранее 5-tv.ru писал, как Мирослава Карпович ответила на слухи о беременности.
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