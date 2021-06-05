«Анорексия?» — Мирослава Карпович в купальнике напугала фанатов худобой

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Анастасия Шадская
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Звезда «Папиных дочек» отправилась в отпуск на Мальдивы с возлюбленным — актером Павлом Прилучным.

Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович снова напугала фанатов своей худобой. Девушка поделилась с подписчиками в Instagram снимком в купальнике с отдыха на Мальдивах, но вместо похвал получила лишь вопросы.

«Отпуск нам не снится, красота. Рай, очень-очень-очень», — написала Карпович в свойственной ей манере с помощью хештегов.

Некоторые фанаты искренне порадовались за свою любимицу, которая плещется в волнах Индийского океана. Тем более, что улетела Мирослава в отпуск в компании знаменитого возлюбленного — актера Павла Прилучного.

«Красота»;

«Медовый месяц?»;

«Вы такая легкая как птичка! Хорошего вам отдыха, Мира!»;

«Мирослава, вы шикарно выглядите!» — написали ее поклонники.

Но эту бочку меда разбавили ложкой дегтя те, кто уже не в первый раз волнуется о здоровье актрисы, известной своей стройностью.

«Анорексия? Мирослава, кушайте! У красивой женщины должен быть аппетит! Иначе мужики сбегут…»;

«Мира, кушаете, пожалуйста, кушайте;

«Ножки как палочки»;

«Боже, как Кощей тощая»;

«Это анорексия, лечись, пожалуйста», — появилось под снимками с отдыха.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Карпович всегда обладала модельными параметрами, так что на слухи об анорексии обычно реагировала со смехом. Однако недавно, пишет сайт KP.RU, она призналась, что живет от капельницы к капельнице из-за напряженного гастрольного графика. Так что волнение ее фанатов может быть обоснованным.

На Мальдивах Карпович с Прилучным сняли виллу площадью в 290 квадратных метров, расположенную прямо на пляже. Стоимость их дома с личным бассейном составляет более 100 тысяч рублей в сутки.

Актеры встречаются уже более года, но только недавно подтвердили статус пары. При этом в сети многие называют Карпович разлучницей, ведь они с Прилучным стали жить вместе сразу после его громкого развода с актрисой Агатой Муцениеце. У экс-супругов есть двое детей, которые живут с мамой.

Ранее 5-tv.ru писал, как Мирослава Карпович ответила на слухи о беременности.

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