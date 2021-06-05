Эксклюзивное видео с места взрыва в петербургской квартире публикует 5-tv.ru. ЧП произошло в 6:50 в квартире на пятом этаже в девятиэтажном доме на проспекте Энтузиастов, 18, корпус 1 в Петербурге.

По информации МЧС, в результате происшествия произошло частичное повреждение стены, в частности обнаружены трещины в стене со смежной квартирой. По предварительным данным, жертв нет, ранен один мужчина — его осматривают медики.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Из подъезда здания, где случился хлопок, эвакуированы около 40 человек. Выясняются обстоятельства и причины случившегося.