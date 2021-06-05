Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 июня

Следующую неделю представителям практически всех представителей зодиакального круга астролог Сергей Седашёв советует посвятить личной жизни. Именно в это русло стоит направить основное внимание, время и энергию. Многих ждут приятные сюрпризы и переживания. В деловой сфере, возможно, возникнет ощущение стагнации, запутанности ситуации. На этом фоне возможны вспышки агрессии.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит энергичная и продуктивная неделя. Звезды рекомендуют заняться делами, а также всем тем, что вас вдохновляет. Используйте энергии недели, чтобы ярче проявить себя, достичь новых высот. Обстоятельства будут благоприятствовать вам в этом.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов наступает период любви и благополучия. В вас начинают просыпаться особая нежность, мягкость, стремление к гармонии и способность к компромиссу. Особенно эти энергии помогут вам в сфере любви и отношений. Они позволят вам по-новому раскрыться, поверить в любовь и счастье. Используйте этот период, чтобы создать или развить ваш союз.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя будет очень активной и продуктивной. Вам полезно будет задуматься о своем месте в мире — чего вы хотите достичь, что вас увлекает, на какие цели вы ориентируетесь. Благодаря особой ясности вы сможете точно увидеть всю картину и правильно расставить приоритеты. Сразу же переходите и к действиям — энергии недели будут благоприятствовать вам.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков возможны новая любовная связь или увлечение. Наступает период, когда вы становитесь мягче и чувствуете особую нежность момента, а также желание разделить его с кем-то близким. Главное — не робейте, а пробуйте делать шаги в этом направлении. Все получится.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоящая неделя поможет разрешить спорные вопросы, если они были. СУ вас также получится грамотно составить планы и следовать им, достичь важных и выгодных договоренностей. В общем, энергии недели будут помогать вам в делах, прибавят организованности и активности.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоящая неделя будет больше благоприятствовать в сфере любви и личных отношений, чем в работе и достижениях. Лучше всего посвятить время отдыху, легкому времяпрепровождению, общению с приятными людьми, единомышленниками. Проявившиеся при этом чувствительность и мягкость помогут вам укрепить свою веру в жизнь и принесут позитивные плоды.

Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе лучше всего налаживать контакты, заводить полезные знакомства, и вести ни к чему не обязывающее общение. Эти знакомства помогут вам в будущем, однако избегайте пока заключения важных договоренностей. Для личной сферы неделя окажется скорее неудачной.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоящая неделя поможет раскрыть в полной мере чувственность и сексуальность. Общение с противоположным полом, любовные взаимоотношения (платонические и не только) позволят вам гармонизировать ваши энергии, обрести веру в жизнь, получить позитивные эмоции, восстановиться и увидеть во всем лучшую сторону.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя будет неудачной. Вам станет сложно договариваться с окружающими и приходить к согласию с ними. Иногда будут мешать простые ошибки и взаимное недопонимание. А иногда конфликт может превратиться в войну интересов, выяснение, кто из собеседников важнее и главнее. Участие в таких ссорах не принесет вам пользы. Лучше избегайте пока взаимодействий, в которых вы можете быть не поняты.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов начинается период, когда возможны колебания в эмоциональной сфере, а также неурядицы в личной жизни. Затруднено общение с противоположным полом. Возможно, вам будет непросто проявлять свои эмоции, а также верить в чувства окружающих и принимать их.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя пройдет позитивно. Она будет способствовать всем начинаниям, обдумыванию идей, особенно тех, которые вы когда-то отложили в долгий ящик. Пересмотрите свои заметки, записи, вспомните, о чем вы думали, но не довели эти размышления до конца. Возможно, вас ждут ценные находки. Сразу пытайтесь применить эти идеи и находки в жизни — энергии недели будут помогать вам в этом.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам стоит посвятить предстоящую неделю романтике, приятным эмоциям и спокойному времяпрепровождению. Через это в вас раскроются лучшие стороны — мягкость, нежность, сострадание. Вы сможете полюбить всех вокруг, а главное — себя. Все это принесет необходимые вам позитивные эмоции, которые помогут справляться с любыми трудностями. Для деловой сферы, переговоров, принятия решений и договоренностей неделя не благоприятна.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 июня для всех знаков зодиака.