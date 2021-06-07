«Отнимите колонку»: Шурыгина станцевала в трусах перед младшей сестрой — видео

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Егор Измалкин
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Недавно девушка вернулась из больницы, где лечилась от наркозависимости.

Фото, видео: Instagram @shurygina_vlog

Инстаблогер Диана Шурыгина опубликовала на своей странице в Instagram откровенное видео с участием младшей сестры. Девушка сняла свой странный танец в полуобнаженном виде и показала в сторис.

Недавно Шурыгина вернулась из лечебницы, где ей помогали бороться с наркозависимостью. В последнее время она ведет прямые эфиры, отвечает поклонникам и публикует много видео. На одном из последних Диана танцует в одних трусах и коротком топе прямо перед младшей сестрой.

«Отнимите колонку, у меня ребенок тут голодный», — подписала ролик Шурыгина.

Младшая сестра знаменитости решила не обращать внимания на танцы. Она уткнулась в экран телефона, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Как писал 5-tv.ru ранее, Диана Шурыгина признлась, что на наркотики ее подсадил избранник Денис Рябов.

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