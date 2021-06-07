Актриса Дарья Мельникова сделала сенсационное признание: она десять лет была влюблена в Александра Головина. Речь идет о детской влюбленности звезды «Папиных дочек». С бывшим «кадетом» Мельникова сыграла несколько ролей. Первая их встреча состоялась, когда актрисе было всего 14 лет. Вместе они работали над проектом «Золушка 4×4. Все начинается с желаний», об этом Дарья рассказала в интервью на одном из YouTube-каналов.

«Он играл там принца, и все так удачно совпало: мой первый фильм и я работаю с человеком, в которого влюблена. Я просто умирала от любви к нему, ходила все время за ним, а он называл меня „сестренка“. И эта история длилась на протяжении десяти лет», — рассказала о своих первых чувствах звезда «Папиных дочек».

Вплоть до замужества актрисы с Артуром Смольяниновым ходили слухи о ее романе с Александром Головиным. Знаменитость и «кадет» не раз играли пару на экранах, поклонники верили в искренность их чувств.

Сама Дарья призналась, что отношения с противоположных полом у нее складывались не очень. О том, что такое «свидание» она узнала лишь во время работы в кино. Первым мужчиной девушки стал ее будущий супруг — Артур Смольянинов. Актриса объяснила, что она росла в религиозной семье, воспитание Мельниковой не позволяло ей заводить несерьезные отношения.

Однако брак Дарьи и Артура дал трещину, супруги решили развестись. За восемь лет совместной жизни у пары родились двое сыновей, старшего назвали в честь отца — Артур, младшему дали имя — Марк. Несмотря на свое расставание, бывшие муж и жена сохранили теплые отношения ради своих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда «Папиных дочек» Мельникова развелась со Смольяниновым.