«Ушел на вольные хлеба»: каким скончавшегося Анчукова запомнили его коллеги

Звезда сериалов Артем Анчуков давно уже не работал в театре «Буфф», но всегда интересовался его жизнью, так как именно здесь он приобрел актерский опыт и состоялся как профессионал. Об этом 5-tv.ru рассказала коллега Анчукова по петербургскому театру, заслуженная артистка РФ Ольга Пикало.

«Мы просто дружили. Он всегда интересовался, как в „Буффе“ дела. Всегда с уважением относился к театру. А потом решил, что посвятит себя более свободной работе, поскольку театр все же немного закрепощает. Он хотел более свободной работы, как ведущий, и ушел на „вольные хлеба“», — сказала Пикало.

Она добавила, что по характеру актер был человеком неконфликтным, а в работе — настоящим профессионалом.

«Он всегда, если приступал к какой-то работе — исполнению песни, роли — проявлял скрупулезность и подходил к этому очень тщательно. Может быть, даже иногда это некоторых раздражало. Всегда работал над мелочами, задавал много вопросов. Но это и есть настоящая работа артиста», — подчеркнула Пикало.

При всей занятости в профессии Анчуков был очень разносторонним человеком, с которым было интересно общаться, отмечает актриса. Она также охарактеризовала его как отзывчивого человека, который проявлял внимание к друзьям и коллегам, интересовался их жизнью и делами и помогал, если кому-то было нужно.

«Очень открытый, жизнерадостный, успешный, красивый человек. Безумно, безумно жалко, что он так рано ушел. Это большая утрата», — сказала Ольга Пикало.

Как рассказывал 5-tv.ru, певица Татьяна Буланова сообщила о смерти актера Артема Анчукова от коронавирусной инфекции. 19 июля ему исполнилось бы 40 лет. Перед смертью актер болел больше двух недель, последние дни провел в больнице, где у него начались осложнения.

Артем Анчуков известен зрителям по съемкам в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агентство НЛС», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Молодежка» и многих других.