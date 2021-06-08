Как учатся в школе дети Филиппа Киркорова?

Филипп Киркоров похвастался успехами детей! Какие школьные предметы нравятся Мартину и Алле-Виктории больше всего? Что мотивирует их получать отличные оценки? Кем мечтают стать наследники поп-короля? И как в звездном семействе проходит идеальный выходной? Ответы на все эти вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы учатся в международной частной школе. Месяц обучения здесь стоит 145 тысяч рублей за каждого ребенка! В год на двоих выходит два с половиной миллиона! И это, не считая вступительного взноса в 600 тысяч Но Филипп не привык экономить. Особенно, когда дело касается будущего наследников.

«Они уходят в семь, а возвращаются домой в семь. У них там и кружки, и там рисование, и пение, и то и се», — рассказал поп-король.

«Наверное, он хочет, чтобы дети были развиты в разных направлениях, если дети не переутомляются, это прекрасно», — предположила актриса Ирина Безрукова.

Певец делится: уровень преподавания в гимназии очень высокий. Помогать с уроками звездному папе с каждым годом становится все труднее.

«Вы знаете, хоть у меня золотая медаль за школу, но я смотрю на эти домашние задания третьеклассницы Аллы-Виктории, и я понимаю, что я ничего не понимаю», — признался артист.

Детям поп-короля нравиться учиться. В дневнике у младших Киркоровых одни четверки и пятерки!

«Люблю складывать разные числа. Это для меня очень интересно. У меня нет ни одной плохой оценки», — рассказал Мартин Киркоров.

Филипп уверен: секрет в том, что у них есть достойный пример для подражания. В свое время он точно также корпел над учебниками, чтобы порадовать родителей.

«Просто я их так редко видел. Они были на гастролях. Что мне было так неудобно, что, когда они приезжали, чтобы они ходили по собраниям. Я учился хорошо и доучился до золотой медали», — вспоминает музыкант.

«У Филиппа потрясающие дети. И Алла-Виктория и Мартин. Они очень воспитаны, они очень культурны, разносторонние ребята», — заявила диджей Катя Гусева.

Помимо учебы, дети певца посещают дополнительные секции. Алла-Виктория занимается художественной гимнастикой и балетом, Мартин — футболом и шахматами. Изучают английский язык.

«Когда сами окунулись в атмосферу заграницы, когда поняли, что надо разговаривать, сами заговорили. И стукать по столу не надо было», — рассказал Филипп Киркоров.

После таких насыщенных будней необходим качественный отдых. Брат с сестрой рассказали: для них самое важное — провести это время с папой.

«Мы иногда ходим в парк аттракционов, а иногда валяемся на диване и смотрим аниме», — рассказала Анна-Виктория.

Несмотря на юный возраст, дети уже определились с профессиями. Алла-Виктория мечтает проектировать здания.

«Когда я была маленькая, я любила собирать „Lego“. Мне это очень понравилось. И я захотела стать архитектором», — пояснила девочка.

А у Мартина в планах — покорить мир большого спорта. По словам мальчика, он ему нравится футбол.

«Лучший друг Мартина — это Саша Плющенко. Один беленький, другой черненький. Один хочет быть будет чемпионом олимпийских игр по фигурному катанию. А другой будет 100% чемпионом мира по футболу, я уверен», — заявил гордый отец.

Дети хоть и растут в артистической семье, сами тяги к творчеству особо не испытывают.

«Я бы, может быть, их научил или передал бы чего. Все от Бога. Или есть желание выходить на сцену — у меня было с детства выходить желание на сцену. А у них нет», — пояснил музыкант.

Но Киркоров не расстраивается, что наследники не хотят продолжать семейную династию. Оказалось, он, наоборот, вздохнул с облегчением, когда узнал, что они не рвутся в шоу-бизнес.

«Слава богу, не артистами. Слава богу. Потому что артистами надо быть либо очень высоко либо не быть им совсем. Середнячок не устраивает», — признался Филипп Бедросович.

По словам певца, главное, чтобы Алла-Виктория и Мартин выбрали дело по душе. А он поддержит любые начинания и с удовольствием поможет советом.