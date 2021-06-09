«Бабе 45 лет»: За что Плющенко критикует Рудковскую?

Яна Рудковская пожаловалась на лишние килограммы! Как знаменитость планирует приводить себя в форму? За что бизнесвумен постоянно критикуют подписчики? Как продюсеру удается решать конфликты с мужем Евгением Плющенко? И правда, что Яна купила младшему сыну Арсению коляску за полмиллиона рублей? Обо всем этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Яна Рудковская любит, чтобы было не просто вкусно, но и красиво. Особенно, когда это завтрак на берегу Индийского океана. На одном подносе — каша, бургер, мясные и сырные нарезки. Не удивительно, что с таким аппетитом, о стройной фигуре продюсеру пришлось забыть:

«Да там все лишнее позволяешь! Там фрукты, там десерты, там какие-то коктейли вечно вкусные».

Рудковская призналась, что на Мальдивах набрала два килограмма. Не помогли даже активные физические нагрузки и регулярные подводные заплывы.

При этом на фотографиях Яна выглядит великолепно. Стройные ноги, плоский живот и ни намека на лишние сантиметры. Подписчики сразу заподозрили Рудковскую в использовании фотошопа.

«Понимаете, бабе 45 лет, а к ней еще все пристают! Это же здорово, ребят», — прокомментировала она.

Яна не обращает внимание на хейтеров. Единственный, к кому она прислушивается, это муж. Пара вместе уже 12 лет. Рудковская говорит, у них с Евгением Плющенко практически никогда не возникает скандалов:

«Ну если он до сих пор никого не послал в фигурном катании, то я считаю, что у него просто железные нервы».

Плющенко во всем поддерживает жену. И даже ее любовь к шоппингу. Именно с подачи олимпийского чемпиона Рудковская и начала коллекционировать сундуки известного бренда. Их у продюсера уже больше 50 штук.

«Его мне подарил Евгений в 2007-м. Это первая дорогая вещь в моей, в общем-то, жизни», — рассказала о первом экспонате в своей коллекции Рудковская.

Стоимость таких сумочек начинается от 400 тысяч рублей. Ни для кого не секрет, что у Яны любовь к брендовой одежде. Она призналась, что на свой гардероб потратила больше сотни миллионов рублей. И именно Евгений становится главным критиком ее образов:

«Договорились в одной цветовой гамме пойти, но моему мужу страшно оно не понравилось. Он сказал: сними его немедленно!»

Не экономят в этой семье и на детях. Восьмилетнего Сашу Плющенко смело можно назвать одном из самых стильных мальчиков России. Фанаты посчитали, что стоимость его нарядов начинается — от 50 тысяч рублей.

Лучшим Саша — он же Гном Гномыч — решил стать и на льду вслед за знаменитым папой. В этом сезоне юный фигурист не проиграл ни одного

«Я не хочу, чтобы мой, например, прекрасный ребенок, которого я очень люблю, стал бы таким однодневным спортсменом. Который выступил и стал какой-то 25-й на чемпионате России. Я такого не хочу. То есть у него нет права на это», — объяснила звездная мама.

Помимо фигурного катания Саша занимается футболом. Яна говорит, у сына день расписан буквально по минутам:

«Как говорится, свинья везде найдет грязь, а эти люди везде найдут спорт. Что отец, что сын».

Гном Гномыч уже и на жизнь зарабатывает сам. СМИ пишут: только его аккаунт в соцсетях приносит мальчику несколько миллионов в год. А один рекламный контракт с Сашей Плющенко столько около 12 миллионов.

«Саш, давай ты будешь выступать за игрушки?» — предлагает Яна Рудковская сын. — «Да не буду я! Только за доллары настоящие! Я на Гелендваген буду копить!» — сказал мальчик.

Подписчики часто упрекают Яну в том, что она лишает Гном Гномыча детства и заставляет ребенка сниматься в роликах против его воли:

«Несчастный ребенок!»

«Что это? Гном Гномыча спасайте!»

«Малыш, потерпи до 18 лет, а потом делай ноги».

Но Рудковская давно научилась не обращать внимание на критиков. По признанию продюсера, у них счастливая семья и она не нуждается в советах. В сентябре прошлого года Яна стала мамой в четвертый раз. Больше всех брата ждал Гном Гномыч.

«Раньше дети мои старшие ревновали, а этот нет. Может, ему некогда просто ревновать, у него столько времени свободного нет. Он все время катается», — поделилась Рудковская.

Младшего сына для звездной пары родила суррогатная мама. Малыша уже прозвали «директор». По словам Яны, Арсений очень любознательный и пытается за всеми уследить.

Наследник Рудковской и Плющенко с пеленок привыкает к роскошной жизни. Например, коляска восьмимесячного Арсения стоит почти 300 тысяч рублей. Первый транспорт малыша стоил еще дороже — около полумиллиона рублей. При этом Яна не считает, что их дети растут в слишком идеальных условиях:

«Я считаю, что баловать детей это хуже делать для детей. Мы обычные нормальные хотела сказать советские не получается российские родители».

Арсений — четвертый ребенок Яны Рудковской. Старшие сыновья — Николай и Андрей — от первого брака с миллионером Виктором Батуриным. Они учатся в МГИМО. Поступить на бюджет у мальчиков не получилось, их образование маме обходится примерно в миллион рублей в год:

«Я помогаю своим детям. Еще им помогают репетиторы, которых я оплачиваю. Я считаю, лучше взять профессионалов, и они сделают то, что не можешь сделать ты».

Старшие сыновья ведут закрытый образ жизни. Уже несколько нет они не живут с мамой. На Рублево-Успенском шоссе у Яны два особняка. По оценкам экспертов, элитная недвижимость Плющенко и Рудковской стоит около 200 миллионов рублей.