Женя Малахова раскрыла способ похудения для людей со второй группой крови

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 25 0

Однако этот способ подойдет не для всех.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Женя Малахова назвала гречку способом похудеть для людей со второй группой крови

Певица Женя Малахова посоветовала людям со второй группой крови обратить внимание на гречку при похудении. Своим секретом стройности артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на 30-летии лейбла «Первое музыкальное».

«Если у кого-то есть вторая группа крови — это гречка. Она тебя просто сделает принцессой», — сказала певица.

Малахова упомянула так называемую диету по группе крови. Ее предложил натуропат Питер Д’Адамо в 1990-х годах. Согласно этой теории, людям со второй группой крови советуют есть больше растительной пищи. Считается, что им может подойти гречка, а мясо и молочные продукты якобы усваиваются хуже. При этом научных доказательств эффективности такой системы питания нет.

Однако артистка назвала и более известный способ похудеть — просто есть меньше.

«Самое известное, конечно же, это закрыть рот», — отметила Малахова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер Сарик Андреасян похудел примерно на 12 килограммов с помощью уколов. Его супруга, актриса Лиза Моряк, заявила, что после снижения веса у него появились слабость, головные боли и ощущение тяжести, а также немного ухудшилось зрение.

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