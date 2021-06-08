Диктор телевидения Светлана Моргунова похоронила своего единственного сына Максима в прошлом году. Журналист умер от осложнений коронавирусной инфекции, пишет Starhit.ru. После смерти наследника Моргунова перестала общаться с коллегами и почти не выходит в свет. Диктор регулярно получает предложения по работе, от которых почему-то отказывается.

«Со Светланой Моргуновой не держу связь, помочь я ей не в состоянии. У нее довольно крутой характер. Да и много на нее обрушилось в последнее время. То, что ее нет на телевидении, ее выбор. Ее приглашали в эфир, а она часто отказывалась», — рассказала Ангелина Вовк.

Некоторые бывшие коллеги предположили, что диктор Центрального телевидения СССР пристрастилась к бутылке. Кинокритик Вера Мусатова опровергла эту информацию и категорично высказалась в адрес клевещущих на Моргунову.

«Мне сказали, что Владимир Березин упомянул, будто бы у Моргуновой проблемы с алкоголем! Что за чушь! Откуда он знает?! Да, мы могли со Светой выпить по бокалу вина в гостях друг у друга. Но после того как умер ее сын Максим, ей не до вина! То, что про нее говорят, — клевета! Сплетни об ее алкоголизме приводят меня в бешенство», — отметила Мусатова.

После смерти сына за 81-летней Светланой Моргуновой ухаживают родственники. Диктора навещают внучки, племянник и невестка — жена покойного Максима Моргунова.

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